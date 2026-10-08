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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski je tokom obilaska novovaroškog kraja, posetila Branka i Anđelu Ćirović u selu Debelja.

Posle vožnje u prikolici traktora, Đurđević Stamenkovski naišla je na izuzetno srdačan doček. Osim sa Ćirovićima, razgovarala je i sa drugim meštanima, a i uverila se u lepote tog kraja.

"U selu Debelja kod Nove Varoši posetila sam Branka i Anđelu Ćirović.

Branko želi da se vrati na svoju dedovinu, da obnovi ognjište i da se bavi turizmom, jer veruje da ovaj kraj ima šta da ponudi.

Povratak na dedovinu nije samo povratak jednoj kući, već i prilika da se život vrati u naša sela", poručila je Đurđević Stamnkovski.