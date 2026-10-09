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Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju od danas, saopštio je Srbijavoz.

Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca.

Na relaciji Niš - Leskovac - Niš saobraćaće šest pari Regio vozova i to, šest Regio vozova iz stanice Niš sa polascima u 4:00, 7:22, 10:00, 12:40, 15:30 i 19:48 minuta, a šest Regio vozova iz stanice Leskovac sa polascima u 5:28, 8:46, 11:16, 14:15, 16:45 i 21:16 minuta.

Regio vozovi će se zaustavljati u Međurovu, Belotincu, Čapljincu, Malolištu, Doljevcu, Kočanima, Pukovcu, Brestovcu, Lipovici, Pečenjevcima, Živkovu i Vinarcima.

Vreme putovanja Regio vozova na relaciji Niš-Leskovac iznosi 59 minuta, navodi se u saopštenju i dodaje da vozne karte koje se kupuju na blagajni ili kartomatu na relaciji Niš - Leskovac koštaju za drugi razred u jednom pravcu 300 dinara, dok je cena povratne karte 480 dinara.

Karta za prvi razred u jednom pravcu košta 428 dinara, a povratna 684 dinara.

Putnici informacije o uslugama mogu naći na vebsajtu Srbijavoza – www.srbijavoz.rs ili ih dobiti pozivanjem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.