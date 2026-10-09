Od Niša do Leskovca vozom za 59 minuta: Poznati svi polasci i cene karata
- Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počinju da saobraćaju od danas.
- Na ovoj liniji biće šest pari Regio vozova, a putovanje od Niša do Leskovca traje 59 minuta.
- Karta u drugom razredu košta 300 dinara u jednom pravcu i 480 dinara povratna, dok je za prvi razred 428 i 684 dinara.
Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju od danas, saopštio je Srbijavoz.
Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca.
Na relaciji Niš - Leskovac - Niš saobraćaće šest pari Regio vozova i to, šest Regio vozova iz stanice Niš sa polascima u 4:00, 7:22, 10:00, 12:40, 15:30 i 19:48 minuta, a šest Regio vozova iz stanice Leskovac sa polascima u 5:28, 8:46, 11:16, 14:15, 16:45 i 21:16 minuta.
Regio vozovi će se zaustavljati u Međurovu, Belotincu, Čapljincu, Malolištu, Doljevcu, Kočanima, Pukovcu, Brestovcu, Lipovici, Pečenjevcima, Živkovu i Vinarcima.
Vreme putovanja Regio vozova na relaciji Niš-Leskovac iznosi 59 minuta, navodi se u saopštenju i dodaje da vozne karte koje se kupuju na blagajni ili kartomatu na relaciji Niš - Leskovac koštaju za drugi razred u jednom pravcu 300 dinara, dok je cena povratne karte 480 dinara.
Karta za prvi razred u jednom pravcu košta 428 dinara, a povratna 684 dinara.
Putnici informacije o uslugama mogu naći na vebsajtu Srbijavoza – www.srbijavoz.rs ili ih dobiti pozivanjem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.