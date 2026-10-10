STARI GRAD, PALILULA, ZEMUN... Danas beZ struje 7 delova Beograda
Planirana isključenja električne energije u Beogradu:
Stari grad
- Vreme: 10:00–15:00
- Ulice: Prizrenska: 44–46, 37A.
Palilula
- Vreme: 09:30–13:00
- Naselje Borča–Krnjača: Grge Andrijanovića, ulica 2: 33–57; Grge Andrijanovića, ulica 3: 12–20, 24–24B; Sebeš Ovčanski: 10–22, 52–54B, 1–17, 21–29A; Zage Malivuk, ulica 2: 2–12D, 17A–25; Zage Malivuk, ulica 3: 2–24, 28, 1–13, 21–23A; Zage Malivuk, ulica 4: BB, 2–4, 10A, 14–22, 58, 1–15, 21–23, 53A, 65.
- Naselje Krnjača: Grge Andrijanovića, ulica 2: 4, 38–44; Maksima Gorkog: 10B, 24–42, 54, 9–29, 51–51V; Sebeš Ovčanski: 0BB–6, 30–30A, 59; Zage Malivuk: 8, 9G, 17V; Zage Malivuk, ulica 3: 50.
Novi Beograd
- Vreme: 08:30–12:30
- Ulice: Savski nasip: 7.
Zemun
- Vreme: 10:00–15:00
- Ulice: Cara Dušana: 222–224, 228–230A, 254–264A, 173–201; Filipa Višnjića: 2; Karlovačka: 4–16, 1–15; Pregrevica: 178V, 191–193A; Prizrenska: 22, 26–42V/2, 48–54, 29–39; Skopljanska: 2; Šumadijska: BB, 6, 16, 22–36, 5–21, 39–39, 47–49; Zadužbinska: 3–17.
Grocka
- Vreme: 08:00–13:00
- Naselje Boleč: Smederevski put: 10A.
- Naselje Dražanj: Beogradska: 6–6A, 10–12, 1–7; Grobljanska: 2–6, 1–3B, 7.
- Naselje Grocka: Bulevar oslobođenja: 31A.
- Naselje Pudarci: JNA: 2, 6–12, 1–9; Majevička: 2, 6–8, 1–3; Narodnih heroja: 19B; Palih boraca: 4, 12A, 16–16A, 20–32, 36–42A, 52, 56–60, 64, 68–78, 82–92, 96–110, 114–132, 11A–15, 19–43, 47–125, 129–153, 157; Palih boraca, drugi deo: 2–4, 8, 1; Partizanska: 2–20A, 1, 5, 9, 13–15, 19; Prvomajska: 2–34, 38, 1, 5–9, 13A–21; Prvomajska, drugi deo: 10–14, 9–11; Vuka Karadžića: BB, 2–24, 1–3A.
- Naselje Ritopek: Livadice: 42–44.
Barajevo
- Vreme: 09:00–15:00
- Naselje Manić: Kosmajska: 57.
Sopot
- Vreme: 09:00–15:00
- Naselje Dučina: Ljubomira Ivkovića-Šuce: 12, 120, 124–132A, 136–160, 164–180, 87, 91, 95–97A, 101–121A, 125A, 129, 133–167, 171, 177C, 273A; Milorada Živanovića: 2–6, 10, 7–13.
- Naselje Mala Ivanča: Put za Plandište: 2A, 6–6B, 31, 35–37, 41, 45, 49–71, 77.
- Naselje Manić: Kosmajska: 63–65.
- Naselje Ripanj: Put za Plandište, treći deo: 2, 6A, 3.
- Naselje Sibnica:
- Bore Pavlovića: 2–4, 1.
- Borivoja Kujundžića: 2–18, 1–9.
- Borivoja Uroševića: 4–6.
- Boška Paunovića: 2, 6–8, 3.
- Božidara Petrovića: 1–3.
- Branka Milijanovića: 2–8, 14–22, 26–26, 254A, 1–3A, 7–23, 27–33, 37–41.
- Čede Ilića: 2–2, 6–10, 18–22, 28–28A, 34, 42A, 46–50A, 54, 58, 1–23, 33–37.
- Čede Pavlovića: 2, 6–10, 20–42, 46–48, 52–72, 76, 80–82, 86, 90–92, 96, 100, 106–110, 114, 348, 370–372, 1, 5, 9, 15–27, 31–35, 41–61, 65, 69–75B, 79, 83–101, 109, 115–119, 129, 133C–143B, 149–153, 363B, 369.
- Drage Pop-Lazić: 2, 6, 10–12, 1–3, 7.
- Dragoljuba Pavlovića: 6–10.
- Dragoljuba Stanisavljevića: 2–6.
- Đure Marinkovića: 2A, 6–8, 12–14, 270, 1–15.
- Dušana Kujundžića: 4–10.
- Generala Milana Pavlovića: 4, 8, 12, 16–18, 22–34, 38, 42–56, 286, 314–314A, 324, 1–5, 9–23, 27–29, 35, 49, 321A.
- Ivana Milovanovića: 6, 3.
- Jelice Pop-Lazić: 1–3.
- Miladina Lazarevića: 2–4, 8, 12, 9–9A.
- Milivoja Pantelića: 4–8.
- Milomira Adamovića: 2–4.
- Milorada Rankovića: 4A, 10, 3.
- Milovana Ivanovića: 2, 6, 5.
- Miše Protića: 2–6, 10–20, 26–36, 40–44, 1, 11–15, 21, 25–35, 39–51A, 55–63.
- Momira Stankovića: 2, 6–8, 1–3, 7–9, 15.
- Pukovnika Žike Radovanovića: 6–8, 12–14, 20–24, 30–32, 38, 1–9, 15–31, 37–39, 43.
- Rade Joksimović: 2, 1–5.
- Radiše Dimitrijevića: 2–4, 10–12, 18, 22–26, 30–34, 38, 3–7, 11, 19–27.
- Radoja Ilića: 372D, 1, 5–7, 11–19, 23–25, 29–31.
- Radomira Vićentijevića: 3.
- Radosava Živojinovića: 2, 6, 10, 16, 1, 5, 9, 13, 19.
- Slavka Ilića: 2–8, 1–9, 13.
- Slavoljuba Miloševića: 1A–3, 7.
- Tihomira Marinkovića: 2–6.
- Učitelja Radisava Obradovića: 2, 6–10A, 14–20, 26–36, 44–46, 320, 1–9A, 13–15, 19–21.
- Velimira Mitrovića: 2–4, 1, 105.
- Velimira Nikolića: 2.
- Živka Protića: 2, 8–14, 1.
- Naselje Slatina:
- Bunarska: 1, 9–13.
- Đorđa Jovanovića: 2–6, 10–14, 18–30, 36–36A, 40B–52A, 62A–62B, 66–86, 90–96, 1–21, 27–31, 53–63A, 67, 73–87, 91, 95–97.
- Ive Trifunovića: 2–6.
- Karađorđeva: 2–18, 22–26, 30–52, 1–1, 5–25, 29–35, 39–43, 47–53.
- Kosmajska: 1–7, 67.
- Profesora Miloša Savkovića: 3–7.
- Rada Jovanovića: 6–6A, 10–14A, 20–26, 30, 64B, 68B, 1–5, 9–17, 23–41, 71, 519.
- Radnička: 2, 8–10, 1–3.
- Save Kovačevića: 4–6, 18–20, 39B.
- Šumadijska: 2, 1.
- Svetozara Markovića: 4–8, 3–9, 15–17, 21.
- Naselje Stojnik: Zoroljinski raj: 8–10B, 18–24A, 30, 170–174B, 9, 13–17A, 23–25, 31–35, 39, 45, 83–83A, 171–175B.