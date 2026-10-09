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Autobus kojim su učenici Gimnazije u Subotici otputovali na matursku ekskurziju u Prag zapalio se u četvrtak ujutru, saopštila je Unija srednjoškolaca Srbije. Na svu sreću, u trenutku izbijanja vatre đaci su se i dalje nalazili u hotelu, te niko nije povređen.

Ovaj dramatični događaj ozbiljno dovodi u pitanje bezbednost đaka na organizovanim putovanjima, upozoravaju iz Unije. Ono što posebno ledi krv u žilama jeste činjenica da bi se učenici, da su iz hotela krenuli samo pola sata ranije, našli u vozilu u trenutku buktinje.

Istražuje se uzork požara

Zvaničan izveštaj o uzroku požara još uvek nije dostupan, zbog čega za sada ne može sa sigurnošću da se govori o odgovornosti. Ipak, iz Unije insistiraju na hitnom rasvetljavanju incidenta kako bi se utvrdilo da li su ispoštovane sve bezbednosne procedure.

Najviše prašine podigla je informacija da su profesori, prema dostupnim navodima, upozorili učenike da ne izazivaju paniku, uz sugestiju da o svemu ne obaveštavaju roditelje i ne dele informacije na društvenim mrežama.

"Okolnosti i razlozi za takvo postupanje zahtevaju dodatno razjašnjenje, imajući u vidu značaj pravovremenog i transparentnog informisanja roditelja o bezbednosti učenika na ekskurziji", istakla je Unija.

Kako je dodato u saopštenju, za nastavak putovanja đacima je odmah obezbeđen drugi autobus.