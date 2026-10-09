Dodeli sadnica prethodila je stručna radionica o gajenju lekovitog bilja, koju je održao Momčilo Antonijević, predsednik Udruženja narodnih travara Srbije „Miloduh“. Pored sadnica, domaćinstva će dobiti edukaciju, stručnu podršku i mentorstvo kako bi zajedno sa biljkama raslo i znanje o njihovom uzgoju.

Prvobitno je bilo predviđeno da podršku dobije 11 domaćinstava, ali su kvalitet prijava i ozbiljnost kandidata opredelili organizatore da broj povećaju na 16. Tako su ova domaćinstva postala prvi učesnici projekta posvećenog uzgoju lekovitog bilja i prenošenju znanja koje se generacijama sticalo kroz iskustvo i praktičan rad.

„Jedan od najvažnijih segmenata ovog dugoročnog projekta je stvaranje mreže ljudi koji se na moderan i odgovoran način bave tradicionalnim znanjem, proizvodnjom i preradom lekovitog bilja. Ovo je naš način da tu tradiciju sačuvamo od zaborava i unapredimo inovativnim pristupom i modernim istraživanjima“, izjavio je Momčilo Antonijević, predsednik Udruženja „Miloduh“.

Vojin Đorđević, tvorac brenda Gorki List, ovom prilikom je istakao:

„Gorki List je mnogo dobio od prirode i zato osećamo zahvalnost, ali i odgovornost da joj nešto vratimo. Počeli smo od lekovitog bilja, jer ono čini osnovu naše recepture, ali nismo želeli da se sve završi podelom sadnica. Želimo da zajedno sa biljkama raste i znanje, da se prenosi među ljudima i generacijama i da iza svakog projekta nešto stvarno ostane. Ovih 16 domaćinstava su naš prvi korak. ‘Od društva za prirodu’ je dugoročna platforma, a mi se nadamo da je ovo samo početak nečega što će vremenom ostaviti nešto dobro i prirodi i ljudima.“