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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je selo Debelja i prošla je kroz zaseoke.

- Bog je očigledno posvetio posebnu pažnju kada je stvarao ovaj kraj. I danas izgleda tako, kao da u njemu on stanuje. Da bi u ovoj lepoti uživali naši ljudi, meštani, a i turisti i posetioci, potrebno je da ulažemo u infrastrukturu. Nova Varoš je jedna od opština koje će biti obuhvaćene posebnim programom za razvoj - piše u opisu snimka obilaska.

Ona je posebno naglasila da je pored fabrika važno da nam opstanu sela, dok je jedan domaćin rekao da su od države dobili svu pomoć i oko stoke i oko mašina, ali da fali jedan kilometar puta.

- Ne znam da li ste videli, predsednik je nedavno najavio jedan poseban program za jugoistok Srbije i onda je rekao da u taj poseban program podrške treba uvrstiti i opštine koje su manje razvijene, i baš je napomenuo odmah prvu Novu Varoš - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:

- Predsedniče, molba u ime celog sela jeste da se uradi ovaj kilometar.

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