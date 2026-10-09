Slušaj vest

Karavan zdravlja Ministarstva zdravlja Republike Srbije nastavio je svoju misiju unapređenja prevencije kardiovaskularnih bolesti posetom Brusu i Aleksandrovcu, gde su u domovima zdravlja održane stručne edukativne tribine uz veliko interesovanje građana.

O značaju ranog otkrivanja faktora rizika, pravovremene dijagnostike i prevencije kardiovaskularnih oboljenja govorili su prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i dr Danijela Ninić iz Sektora za javno zdravlje Ministarstva zdravlja.

Foto: Ministarstvo zdravlja

U Aleksandrovcu je na tribini učestvovala i dr Jelena Gajić, specijalista interne medicine Doma zdravlja Aleksandrovac, dok je u Brusu o značaju prevencije govorio dr Miroslav Panić, internista Doma zdravlja Brus.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Od naredne nedelje u domovima zdravlja u oba mesta počinju preventivni kardiovaskularni pregledi, koji će građanima omogućiti procenu faktora rizika i blagovremeno prepoznavanje potencijalnih zdravstvenih problema.

Foto: Ministarstvo zdravlja

- Prevencija je jedan od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja. Naš cilj je da zdravstveni sistem bude okrenut građaninu i pre nego što se bolest pojavi, jer je pravovremeno otkrivanje faktora rizika najbolji način da sačuvamo zdravlje i živote ljudi. Karavanom zdravlja i mnogim drugim aktivnostima, poput mobilnih ambulanti i apoteka, želimo da preventivnu zdravstvenu zaštitu približimo baš svakom građaninu Srbije, bez obzira na to gde živi - poručio je prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja.

Karavan zdravlja do sada je posetio više od 90 gradova i opština širom Srbije, a aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu, sa jasnim ciljem – jačanje svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i očuvanja zdravlja stanovništva.