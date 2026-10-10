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Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), dnevne temperature će tokom nedelje i početkom naredne sedmice pasti i za više od deset stepeni u odnosu na subotu, pa će se u većini mesta kretati između 14 i 18 stepeni Celzijusa.

Promena vremena počeće već krajem subote, kada se u severozapadnim krajevima očekuju obilnije padavine, dok će od nedelje hladan talas sa kišom zahvatiti celu zemlju. Suvo vreme zadržaće se kratkotrajno u ponedeljak, ali se već u utorak prognozira novi talas padavina širom Srbije, osim na severu zemlje.

Subota topla, padavine krajEM dana

Subota će proteći u znaku pretežno oblačnog, ali i dalje toplog vremena. Ujutru se retka i kratkotrajna kiša očekuje samo na severu Vojvodine. Posle podne padavine i lokalni pljuskovi najpre će zahvatiti južne i jugozapadne krajeve, a tokom večeri i noći proširiće se na ostatak zemlje.

Najveća količina kiša prognozira se za severozapad Srbije u subotu uveče i tokom noći ka nedelji. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, dok će na severu Vojvodine vetar biti u skretanju na severni i severoistočni.

Foto: Petar Aleksić

Nedelja donosi zaokret

U nedelju nastupa osetno zahlađenje uz oblačno vreme sa kišom i pljuskovima u svim predelima. Postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje prvo se očekuju posle podne na severu i zapadu zemlje, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima Srbije.

U ponedeljak se prognozira suvo vreme uz umerenu oblačnost, ali sa nižim temperaturama koje neće prelaziti 18. podeok. Već u utorak očekuje se novo naoblačenje sa kišom u centralnim, južnim i istočnim delovima zemlje, dok će se suvo vreme zadržati uglavnom na severu.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Vodostaji reka na biološkom minimumu

Pored vremenskih prilika, RHMZ upozorava i na nepovoljnu hidrološku situaciju u zemlji. Na Dunavu, Savi, kao i na Tisi kod Titela, vodostaji će se i narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, što stvara teškoće u rečnom saobraćaju.

Još kritičnije je stanje na manjim rekama. Proticaji na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici, Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, Crnom i Belom Timoku, približili su se minimalnim srednjemesečnim vrednostima odnosno biološkom minimumu.

Pad temperature za 15 stepeni i padavine za vikend

Sa druge strane i meteorolog Ivan Ristić je dao svoju prognozu, celu zemlju očekuje osetna promena vremena koja u narednim danima donosi pad temperature i do 15 stepeni na visini.

- Celu zemlju očekuje osetna promena vremena. Sledi postepeni pad temperatura na visini, pa ćemo od danas do utorka preći na maksimalne dnevne temperature oko 15 stepeni. Jutarnje temperature ostaju slične, između 5 i 7 stepeni. Glavnina kiše očekuje u noći između subote i nedelje, kao i tokom same nedelje - istakao je Ristić.

Ivan Ristić Foto: tv prva printscreen

Znatno svežije u Beogradu i neizvesnost oko ciklona

Poseban pad temperature osetiće se u prestonici, gde će nakon dosadašnjih 30 stepeni biti znatno hladnije.

- U Beogradu nas očekuje baš sveže vreme, temperatura će pasti na oko 14 stepeni, što je drastična razlika u odnosu na jučerašnjih skoro 30 stepeni. Novo zahlađenje stiže sa severa u noći između ponedeljka i utorka. Od pozicije formiranja visinskog ciklona, bilo iznad Jonskog, Egejskog ili Crnog mora - zavisiće tačan raspored i količina padavina tokom utorka i srede.

Sneg na planinama i prelazak na topliju garderobu

Pad temperature doneće i prve snežne padavine na višim nadmorskim visinama, zbog čega će građani ubrzo morati da iz ormara izvuku topliju odeću.

- Ukoliko bude padavina, na planinama oko 1.000 metara nadmorske visine - poput Zlatibora, Tare i Divčibara, sa ovim zahlađenjima može pasti i poneka pahulja.

Definitivno ulazimo u osetno svežiji period i vreme je za topliju garderobu. Tokom sunčanih dana temperature će se kretati između 15 i 20 stepeni, što je u granicama proseka za oktobar, dok će tokom oblačnih dana biti svežije od proseka, sa temperaturama između 10 i 15 stepeni. Novo zahlađenje i novu promenu vremena očekujemo već sledećeg vikenda.

Foto: Shutterstock

Vreme do kraja oktobra

Gledajući dugoročnije, naredne dve nedelje proteći će u znaku promenljivog jesenjeg vremena, dok se stabilizacija prilika prognozira tek pred sam kraj meseca.

- Pred nama je promenljiv i hladniji period sa povremenim padavinama koji će potrajati narednih 10 do 15 dana. Tek krajem oktobra možemo očekivati stabilizaciju vremena usled delovanja anticiklona, ali ostaje osetno sveže. To znači da nas u završnici meseca očekuju hladna jutra, sa slabim mrazom po kotlinama i dolinama, kao i čestom pojavom magle.

Prognoza za novembar i prvi sneg u nižim predelima

Pitanje koje mnoge zanima jeste kada možemo očekivati prvi sneg u gradovima. Meteorolozi navode da sneg u nizijama ne treba očekivati pre kraja jeseni, dok će visoke planine sneg videti znatno ranije.

O tome kada stižu prve snežne padavine u nižim predelima Ristić kaže:

- Prvi sneg u nižim predelima realno je očekivati tek u drugoj polovini, odnosno u trećoj dekadi novembra. Nekada je, u drugačijim klimatskim uslovima, sneg bez problema padao već početkom meseca. Međutim, usled promenjenih klimatskih okolnosti, prve snežne padavine u nizijama sada stižu znatno kasnije.

Čeka nas hladni januar Foto: Jakov Milošević

Kakva nas zima očekuje

Za razliku od nekoliko proteklih blažih zima, najnovije meteorološke procene ukazuju na to da bi predstojeća zimska sezona mogla doneti znatno više snega i hladnijih dana, naročito tokom januara i februara.

- Prema najnovijim prognozama, pred nama je zima koja bi trebalo da bude i hladnija i bogatija snegom u odnosu na prethodne. Najviše snežnih padavina očekujemo u januaru, upravo u vreme školskog raspusta, pa će deca moći da uživaju u zimskim radostima. U tom periodu biće dosta snega na domaćim planinama, pre svega na Kopaoniku, dok je situacija na Alpima uvek specifična i sneg tamo ponekad zna da izostane.

03:53 Ivan Ristić: Najviše snežnih padavina očekujemo u januaru Izvor: Kurir televizija

Osvrćući se na očekivani broj ledenih dana i snežne padavine u prestonici, Ristić zaključuje:

- Januar i februar bi trebalo da donesu nešto više snežnih padavina. U nižim predelima očekujemo između 10 i 15 ledenih dana, dok će ih na planinama biti i do 40. Posmatrano u kontekstu današnjih klimatskih promena, to je prosečna zima. Nekada smo u Beogradu imali i do 30 dana pod snežnim pokrivačem, što je u današnjim klimatskim uslovima gotovo neostvarivo, pa bi oko 15 dana sa snegom u prestonici bio sasvim dobar rezultat.

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Kurir.rs

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