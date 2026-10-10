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Briga o zdravlju nacije i borba protiv gojaznosti u Srbiji dobile su novi zamah! Prvi smo u svetu po pristupu lečenju gojaznosti i dijagnostici ove bolesti. Važan korak u tom pravcu je i novi nacionalni vodič za lečenje gojaznosti, koji donosi savremeniji pristup prepoznavanju i mogućnostima lečenja.

Prema podacima Svetske federacije za gojaznost, 24 odsto stanovništva Srbije živi s gojaznošću, a više od 70 odsto smrtnih ishoda povezano je s prekomernom telesnom težinom i gojaznošću. Od četiri vodeća uzroka smrtnosti u Srbiji - gojaznost direktno utiče na tri.

Višestruki nacionalni programi

- Srbija je, što se tiče pristupa lečenju i dijagnostici gojaznosti, sad prva u svetu zahvaljujući višestrukim nacionalnim programima, promociji zdrave ishrane u školama, fizičke aktivnosti i upravo nacionalnim vodičima koji se redovno obnavljaju. Tako da smo prvi po preduzetim koracima u njenom obuzdavanju - istakla je za "Tačku" dr Snežana Polovina, načelnica Odeljenja za lečenje gojaznosti i metaboličke poremećaje UKC Srbije i šef ambulante za gojaznost u Multidisciplinarnom centru za lečenje gojaznosti.

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Na Simpozijumu o gojaznosti, održanom u Beogradu, predstavljen je novi nacionalni vodič za lečenje gojaznosti, čiji je cilj da ukaže na izmene u dijagnostici, definisanju i lečenju. Dr Polovina je navela da je Srbija, koja je bila u proseku Evrope po procentu gojaznih osoba, poslednjih 10 godina uspela da obuzda epidemiju gojaznosti.

Gojaznost povezana sa više od 200 bolesti

- Prema poslednjim izveštajima Evrostata, Srbija je treća u Evropi po obuzdavanju gojaznosti - naglasila je.

Veliki broj pacijenata s gojaznošću, kaže, ima najmanje dve pridružene bolesti koje proističu baš iz gojaznosti, ali je ona sama po sebi povezana sa više od 200 različitih bolesti, gde prednjače kardiovaskularne bolesti, metaboličke, poput tip 2 dijabetesa, kao i mnogi maligni tumori.

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- Moram da stavim akcenat, naravno, i na reproduktivno zdravlje, zato što osobe s gojaznošću, kako ženskog tako i muškog pola, vrlo često imaju problem steriliteta. Kad je u pitanju lečenje gojaznosti, ne samo da se ide u smanjenje telesne mase nego se prevashodno leče one bolesti koje proističu iz gojaznosti.

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Podsetila je da je prvi vodič za lečenje gojaznosti u Srbiji napisan 2004, a da je revizija bila 2022, te se sad ukazala potreba da se napravi nova verzija vodiča, s obzirom na to da su se znatno promenili stavovi kako o definisanju gojaznosti, tako i o dijagnostici i terapijskom pristupu.

Inovativni lekovi

- Ono što smo promenili u odnosu na prethodni vodič, to je dijagnostika gojaznosti, definisanje gojaznosti i u znatnoj meri se promenila i terapija gojaznosti, s obzirom na to da su se pojavili inovativni lekovi koji su dostupni našim pacijentima u Srbiji.

Gojaznost je ozbiljna bolest gojaznost je ozbiljna, hronična, progresivna i relapsirajuća bolest koja znatno narušava zdravlje i kvalitet života

povezana je sa više od 200 zdravstvenih komplikacija, uključujući tip dva dijabetesa, hipertenziju, dislipidemiju i kardiovaskularne bolesti

direktno je povezana s najmanje 13 malignih bolesti i, odmah posle pušenja, predstavlja drugi vodeći uzrok raka na koji je moguće uticati

procene ukazuju da bi u narednim godinama mogla postati i prvi uzročnik određenih maligniteta

posebno zabrinjava uticaj gojaznosti na srce i krvne sudove, jer su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti kod osoba s gojaznošću

gojazne osobe imaju znatno veći rizik od infarkta miokarda u poređenju sa osobama normalne telesne mase

većina pacijenata s gojaznošću ima najmanje dve pridružene bolesti

osobe s gojaznošću, kako ženskog, tako i muškog pola, vrlo često imaju problem steriliteta

Da je vodič morao da se ažurira iz više razloga, potvrdila je i endokrinolog dr Mirjana Šumarac Dumanović.

- Medicina gojaznosti se znatno promenila. Promenio se pristup, u fokus se stavljaju udružene bolesti koje gojaznost sa sobom nosi, i to je možda i primarnije nego sam broj na vagi. Tu farmakoterapija sad ima svoju stvarno značajnu ulogu, ne samo u redukciji telesne mase nego i u poboljšanju opšteg zdravlja.

Skrining važan za decu

Koliko je rano prepoznavanje zdravstvenih rizika važno, pokazuje i najava da će od 1. januara 2027. u Srbiji početi novi skrininzi za rano otkrivanje povišenog holesterola, dijabetesa i srčanih problema kod dece. Pregledi će obuhvatiti merenje holesterola i šećera u krvi, krvnog pritiska i EKG, a biće deo sistematskog pregleda pred polazak u školu, dok je u 12. godini predviđen i dodatni pregled radi otkrivanja dijabetesa tip 2.

Foto: Kurir Televizija

Pedijatar dr Saša Milićević ističe da je skrining kod dece posebno važan. On upozorava da se gojaznost kod mališana često ne shvata dovoljno ozbiljno, iako može da dovede do brojnih komplikacija.

- Kod nas postoji mišljenje da je buckasto dete zdravo dete, a ono je zapravo pogrešno. Gojaznost predstavlja jednu od najčešćih bolesti na svetu, a nas pedijatre posebno zabrinjava to što se beleži porast u dečjoj populaciji. Gojazna deca imaju predispozicije za čitav niz oboljenja kao što su bolesti srca i krvnih sudova, dijabetes, astmu, nepravilno držanje, maligna oboljenja - naglasio je on.