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U dvorištu Kenana Rašitovića iz Bujanovca zabeležen je nesvakidašnji, ali u poslednje vreme sve češći prizor - stablo jorgovana procvetalo je po drugi put ove godine, odnosno, u jesen.

Vlasnika ovog neobičnog stabla jesenji cvetovi nisu previše iznenadili, jer kako kaže, njegov jorgovan je i ranijih godina imao običaj da cveta dva puta godišnje.

- Nije prvi put da cveta dva puta. Čini mi se da su cvetovi nekako lepši u jesen. Zanimljivo je da obično procvetaju samo mlađi izdanci, dok one starije grane sada nemaju cvetove - objašnjava Rašitović.

Globalno zagrevanje

Kao glavnog "krivca" za ovu nesvakidašnju pojavu on vidi globalno zagrevanje i neobično visoke temperature za ovo doba godine.

Grančice jorgovana u vazi Foto: Maryna Lipatova / Alamy / Profimedia

- Mislim da se klima dosta promenila. Jeseni su tople, pa se biljke prosto 'prevare' misleći da su prolećne temperature i onda opet procvetaju - smatra Kenan.

Narodno verovanje

I dok vlasnik i stručnjaci ovu pojavu pripisuju klimatskim promenama, staro narodno verovanje nudi drugačije tumačenje.

Prema predanju, kada voće, ukrasno šiblje ili bagrem procvetaju u jesen, priroda nas upozorava da sledi duga i izuzetno hladna zima.

Kurir/Telegraf.rs/Ok radio