Kao da je proleće usred oktobra: Jorgovan ponovo procvetao, a narodno verovanje otkriva kakva nas zima čeka
- Vlasnik to povezuje sa toplim jesenima i globalnim zagrevanjem, koje biljke može da 'prevari' da ponovo cvetaju.
- Narodno verovanje kaže da jesenje cvetanje ukazuje na dugu i izuzetno hladnu zimu.
U dvorištu Kenana Rašitovića iz Bujanovca zabeležen je nesvakidašnji, ali u poslednje vreme sve češći prizor - stablo jorgovana procvetalo je po drugi put ove godine, odnosno, u jesen.
Vlasnika ovog neobičnog stabla jesenji cvetovi nisu previše iznenadili, jer kako kaže, njegov jorgovan je i ranijih godina imao običaj da cveta dva puta godišnje.
- Nije prvi put da cveta dva puta. Čini mi se da su cvetovi nekako lepši u jesen. Zanimljivo je da obično procvetaju samo mlađi izdanci, dok one starije grane sada nemaju cvetove - objašnjava Rašitović.
Globalno zagrevanje
Kao glavnog "krivca" za ovu nesvakidašnju pojavu on vidi globalno zagrevanje i neobično visoke temperature za ovo doba godine.
- Mislim da se klima dosta promenila. Jeseni su tople, pa se biljke prosto 'prevare' misleći da su prolećne temperature i onda opet procvetaju - smatra Kenan.
Narodno verovanje
I dok vlasnik i stručnjaci ovu pojavu pripisuju klimatskim promenama, staro narodno verovanje nudi drugačije tumačenje.
Prema predanju, kada voće, ukrasno šiblje ili bagrem procvetaju u jesen, priroda nas upozorava da sledi duga i izuzetno hladna zima.
Kurir/Telegraf.rs/Ok radio