Društvo
Ministarka Stamenkovski razgovarala sa domaćinima u Debelji:Želimo da u ovom prelepom kraju stvorimo bolje uslove za život, ostanak i budućnost naših ljudi
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je selo Debelja gde je razgovarala sa narodom.
- Debelja i njeni zaseoci kriju lepotu koju je teško opisati rečima, ali i priče ljudi koji čuvaju svoja ognjišta i ne odustaju od života na selu. U razgovoru sa domaćinima čuli smo šta im je najpotrebnije da bi ovde mogli da ostanu, rade i razvijaju svoja domaćinstva. Zato je ulaganje u puteve i infrastrukturu jedan od važnih koraka ka razvoju ovog kraja - istakla je ona, i dodala:
- Nova Varoš biće deo najavljenog posebnog programa razvoja, jer želimo da u ovom prelepom kraju stvorimo bolje uslove za život, ostanak i budućnost naših ljudi.
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