- Debelja i njeni zaseoci kriju lepotu koju je teško opisati rečima, ali i priče ljudi koji čuvaju svoja ognjišta i ne odustaju od života na selu. U razgovoru sa domaćinima čuli smo šta im je najpotrebnije da bi ovde mogli da ostanu, rade i razvijaju svoja domaćinstva. Zato je ulaganje u puteve i infrastrukturu jedan od važnih koraka ka razvoju ovog kraja - istakla je ona, i dodala: