– Socijalistička partija Srbije ima svoju tradiciju, identitet i samostalnost kao poseban politički subjekt. Nismo jednokratna opcija nastala pred neke izbore, za nas se glasa iz generacije u generaciju. Mi smo porodica koja će svojom crvenom bojom zauvek prenositi socijalističke ideje i vrednosti na buduća pokolenja, kaže Dačić.

– Samo je SPS zavičaj svakog levičara, moramo da se okupimo na jednom mestu i ponovo budemo značajan politički faktor. Snaga je u zajedništvu, u okupljanju svih onih koji su voleli Tita, pa Slobu, koji vole mene ili nekog drugog. Može da bude i ljutnje, ali ni ona nije prepreka. Čovek se nekad ljuti i na Božji poredak i Božju pravdu, ali se niko ne odriče Boga i opet se vrati crkvi. Tako se levičari vrate svojoj matici, svom SPS-u i zato im poručujem – zavičaj vas zove, a on je na listi broj 2.