Dačić: Tradicija kao smernica
- Ivica Dačić je u Sremskoj Mitrovici poručio da se za SPS glasa iz uverenja i da je ta stranka tradicionalni politički subjekt.
- Pozvao je bivše komuniste i sve levičare da podrže listu broj 2, uz poruku da je SPS njihov 'zavičaj' i faktor stabilnosti.
Za instituciju kakva je Socijalistička partija Srbije glasa se iz uverenja i mi se nikada nećemo umoriti i umiriti, glavna je predizborna poruka Ivice Dačića, nosioca liste broj 2, prilikom obilaska Sremskog okruga u Sremskoj Mitrovici.
– Socijalistička partija Srbije ima svoju tradiciju, identitet i samostalnost kao poseban politički subjekt. Nismo jednokratna opcija nastala pred neke izbore, za nas se glasa iz generacije u generaciju. Mi smo porodica koja će svojom crvenom bojom zauvek prenositi socijalističke ideje i vrednosti na buduća pokolenja, kaže Dačić.
Objašnjavajući da SPS dosledno gradi budućnost svoje partije, Dačić je ukazao na značaj predstojećih izbora i pozvao sve bivše komuniste i sve levičare da glasaju za listu broj 2, koja je jedina tradicionalni faktor stabilnosti:
– Samo je SPS zavičaj svakog levičara, moramo da se okupimo na jednom mestu i ponovo budemo značajan politički faktor. Snaga je u zajedništvu, u okupljanju svih onih koji su voleli Tita, pa Slobu, koji vole mene ili nekog drugog. Može da bude i ljutnje, ali ni ona nije prepreka. Čovek se nekad ljuti i na Božji poredak i Božju pravdu, ali se niko ne odriče Boga i opet se vrati crkvi. Tako se levičari vrate svojoj matici, svom SPS-u i zato im poručujem – zavičaj vas zove, a on je na listi broj 2.
(PROMO)