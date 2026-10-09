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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Užice i prisustvovala obeležavanju Dana grada.

"Užice je kroz vekove sačuvalo svoj identitet, slobodarski duh i ljubav svojih ljudi prema rodnom gradu.

U prvih šest meseci 2026. godine u užičkom porodilištu rođeno je 55 beba više nego u istom periodu prethodne godine. To je 55 novih razloga za radost, nadu i veru u budućnost ovog kraja.

Jer najveća pobeda jednog grada nije samo u onome što je izgradio, već i u tome koliko je novih kolevki zaljuljao.

Naša je obaveza da čuvamo porodična ognjišta i stvaramo uslove da mladi ostaju, zasnivaju porodice i podižu svoju decu upravo ovde.

Srećan Dan grada, Užice!

Živelo Užice! Živela Srbija!", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.

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