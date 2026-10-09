Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski održala je moćan govor na današnjem obeležavanju Dana grada Užica.

"Mnogo je vode prošlo Đetinjom, ali Užice i dalje stoje. Menjale su se vojske, osvajači, okupacije, teško doba. Podizale su se na tvrđavi brojne zastave, padale, menjale, ali ostala je samo jedna. Ona koja ovde postoji još otkako je veliki Nemanja rešio da proširi srpsku srednjevekovnu državu, a to je srpska zastava. Užice nikada nije pripadalo onima koji su došli da ga osvoje, ali jeste onima koji su ostajali da ga vole", rekla je ona pa nastavila:

"Upravo u vama je i danas snaga Užica. U vama koji ste ostali da uvek potražite načina da mu pomognete, da ga unapredite, da poboljšate život Užičana. Radujem se svim rezultatima o kojima ste govorili, ali napomenuću, po mom skromnom sudu, najveću pobedu Užica u ovoj 2023. godini. Za prvih 6 meseci u ovom gradu rodilo se 55 beba više nego u prošloj godini."

Đurđević Stamenkovski se po završetku ceremonije oglasila i na Instagramu.

"Mnogo je vode proteklo Đetinjom. Mnoge su vojske došle i otišle. Mnoge su se zastave smenjivale nad užičkim bedemima. Ali Užice je ostalo.

Neka zato Đetinja nastavi da teče, neka Stari grad nastavi da stoji, a neka se u ovoj velikoj kolevci među brdima i u vekovima koji dolaze čuje ono najlepše i najdragocenije - prvi plač novorođenog deteta i radosni smeh dece.