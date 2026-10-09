"Mirno spavaj, Srbijo! Ima nas još i biće nas!" Đurđević Stamenkovski stigla i u Arilje: Pozdrav iz kuće Čakarevića, u kojoj odrasta 13 dece (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posle novovaroškog kraja, Užica i skupa u Kragujevcu, stigla je i do Arilja, gde je posetila porodicu sa trinaestoro dece, razgovarala i sa borcima...
"Mirno spavaj, Srbijo! Ima nas još i biće nas. Pozdrav iz kuće Čakarevića, u kojoj odrasta 13 dece. Selo Mirosaljci, Arilje", napisala je ona na Instagramu.
"Sada je 21.56", pogledala je Đurđević Stamenkovski na sat, pa nastavila:
"Od novovaroških sela, užičkih sela, stigli smo u Arilje. Domaćin nije zamerio, a nadam se nije ni domaćica, što smo malo zakasnili. Mi smo došli večeras kod našeg domaćina, koji ima trinaestoro dece. I pogledajte, eto, kako izgleda jedna trpeza ovde u okolini Arilja. Predsednik opštine i ja smo se poslužili. Okupili smo se malo da popričamo, eto, i kako može ova porodica da se pomogne. Ništa za Srbiju nije važnije nego da nam se deca rađaju".
Razgovarala je i sa "našim borcima iz ovog rata i iz onog prethodnog".
"Da borci imaju još bolji status. Centar za socijalni rad je isto sa nama. Opredelićemo sredstva da se kupi jedno terensko vozilo, da mogu ljudi da se obilaze, da se stiže u one krajeve koji su malo nepristupačniji. Za prave susrete, uvek je vreme. Hvala vam na gostoprimstvu", završila je Đurđević Stamenkovski.