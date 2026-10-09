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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posle novovaroškog kraja, Užica i skupa u Kragujevcu, stigla je i do Arilja, gde je posetila porodicu sa trinaestoro dece, razgovarala i sa borcima...

"Mirno spavaj, Srbijo! Ima nas još i biće nas. Pozdrav iz kuće Čakarevića, u kojoj odrasta 13 dece. Selo Mirosaljci, Arilje", napisala je ona na Instagramu.

"Sada je 21.56", pogledala je Đurđević Stamenkovski na sat, pa nastavila:

"Od novovaroških sela, užičkih sela, stigli smo u Arilje. Domaćin nije zamerio, a nadam se nije ni domaćica, što smo malo zakasnili. Mi smo došli večeras kod našeg domaćina, koji ima trinaestoro dece. I pogledajte, eto, kako izgleda jedna trpeza ovde u okolini Arilja. Predsednik opštine i ja smo se poslužili. Okupili smo se malo da popričamo, eto, i kako može ova porodica da se pomogne. Ništa za Srbiju nije važnije nego da nam se deca rađaju".

Razgovarala je i sa "našim borcima iz ovog rata i iz onog prethodnog".