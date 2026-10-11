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Zbog radova na izgradnji pešačkog mosta preko reke Despotovice izmenjen je režim saobraćaja u delu Železničke ulice u Gornjem Milanovcu.

- Zbog izrade temelja budućeg mosta saobraćaj je obustavljen u jednoj kolovoznoj traci u zoni izvođenja radova. Izmenjeni režim saobraćaja biće na snazi od 8. do 20. oktobra, a vozila će se propuštati naizmenično slobodnom kolovoznom trakom, uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju - potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Nadležni apeluju na vozače da u ovom delu Železničke ulice obrate dodatnu pažnju, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.

Radovi na temeljima predstavljaju deo aktivnosti na izgradnji novog pešačkog mosta preko Despotovice, a građanima je upućena zahvalnost na strpljenju i razumevanju tokom izvođenja radova.