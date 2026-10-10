Stanovnike je zatekao nesvakidašnji prizor
Uplašeni
Jeziv prizor u žbunju prestravio Priboj: Meštani u strahu od opasne sekte i mističnog rituala - "Sve je namenski okačeno"
- Stanovnici Priboja na stanici Bistrica zatekli su ženski donji veš raširen i okačen po granama u žbunju.
- Meštani kažu da prizor deluje namenski postavljen i da ih plaši mogućnost sektaškog rituala.
- Nije poznato da li je slučaj prijavljen nadležnim organima.
Slušaj vest
Neobičan prizor zatekao je stanovnike Priboja kada su u žbunju na stanici Bistrica po drveću videli raširen ženski donji veš.
- Nikada ovo ranije nismo videli, veš nije samo bačen na grane u smislu da ga je neko zaboravio, već je namenski okačen i raširen na granama - kaže za RINU jedan od građana.
Foto: RINA/Privatna arhiva
Oni se plaše da možda nije u pitanju neki sektaški ritual.
- Razumeli bi mi da je ovde u pitanju neki egzibicionizam, ali ovo sve kako nam izgleda malo nas plaši - dodaju sagovornici.
Nije poznato da li je ovaj slučaj prijavljen nadležnim organima.
Kurir/Espreso/RINA
Reaguj
Komentariši