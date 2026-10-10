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Neobičan prizor zatekao je stanovnike Priboja kada su u žbunju na stanici Bistrica po drveću videli raširen ženski donji veš.

- Nikada ovo ranije nismo videli, veš nije samo bačen na grane u smislu da ga je neko zaboravio, već je namenski okačen i raširen na granama - kaže za RINU jedan od građana.

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Foto: RINA/Privatna arhiva

Oni se plaše da možda nije u pitanju neki sektaški ritual.

- Razumeli bi mi da je ovde u pitanju neki egzibicionizam, ali ovo sve kako nam izgleda malo nas plaši - dodaju sagovornici.

Nije poznato da li je ovaj slučaj prijavljen nadležnim organima.

Kurir/Espreso/RINA

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