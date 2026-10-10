Društvo
Ministarka Stamenkovski posetila Dom za stare u Užicu: Za novo vozilo 2 miliona dinara, radiće se i na povećanju broja zaposlenih
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom za stare Zabučje u Užicu, gde je razgovarala sa korisnicima i zaposlenima.
- Za nabavku novog terenskog vozila opredelili smo dva miliona dinara, a radićemo i na povećanju broja zaposlenih - istakla je ona.
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