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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom za stare Zabučje u Užicu, gde je razgovarala sa korisnicima i zaposlenima.

- Za nabavku novog terenskog vozila opredelili smo dva miliona dinara, a radićemo i na povećanju broja zaposlenih - istakla je ona.

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