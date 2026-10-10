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Bez menhanizacije ne mogu se postići dobri rezultati na poljima, što govori i primer porodice Antonijević iz Lunovog Sela, kod Užica.

Na imanju Antonijevića u Lunovom selu kod Užica berba sorte kukuruza, koju je Petar uz njivu, nasledio od predaka. Nekada se to radilo ručno, a danas je sve lakše i brže mehanizacijom kaže Branko, koji ovih dana ima puno poziva za branje modernijih sorti od starog osmaka.

Foto: RTS Printscreen

- Kukuruz koji je jedinstven. Retko, retko ko ovo seje. Dugi niz godina ja nisam brao. Ovo je možda posle tri, četiri godine prvi put da berem ovaj kukuruz osmak - navodi Branko Antonijević, iz Lunovog sela za RTS.

Foto: RTS Printscreen

To jeste retkost, ali prirodni i jedinstveni biser u Zapadnoj Srbiji na dedovini Antonijevića je jabuka vedrika, za koju Petar tvrdi je stara oko trista godina. To jedno stablo rađalo je oko tri tona i još uvek se kiti jabukama.

- Znači čista je, lepa, zgodna i tako su je nazvali - vedrika. Slatka je ona ko med. Neće je niko seći, znam da neće ni sinovac, ostaje vako kako jeste - pokazuje Antonijević.

Foto: RTS Printscreen

Kolekcionar antikviteta

Pored toga što vodi brigu o dedovini, Petar je i kolekcionar antikviteta. Najveća dragocenost njegove kolekcije je Volvo B18 iz 1963. godine, jedini tog tipa u Srbiji. Nedavno je tim autom koji nema ni servo volan, ni klimu prevalio oko šest hiljada kilometara na skup oldtajmera u Danskoj.

Foto: RTS Printscreen

- Kao da vozite Fapa 13, držite na rukama i to je. Jednog dana sam morao da vozim po kiši negde oko 400 kilometara. To je bilo baš naporno, jer tu nema, jednom upališ brisač i vratiš, on učini žk, žk, mali brisači na njemu, ne vide se ko na fići. Staneš dve, tri stotine kilometara, pa odmoriš malo, pa kreneš dalje i tako. Malo sam ojačao u rukama - ističe Antonijević.

Osvojio je i pehar kao učesnik koji je prevalio najduži put. Dugo putovanje ga je motivisalo za nove avanture. Naredne godine planira vožnju na proslavu stogodišnjice Volvoa.

Kurir/ RTS