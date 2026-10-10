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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u gostima kod porodice Đokić u selu Karan.

"U gostima kod porodice Đokić u selu Karan, uz domaćinsku trpezu i razgovor o životu naših ljudi na selu", napisala je ona na Instagramu i dodala:

"Za mene je najveće zadovoljstvo kada dođem u ovakva domaćinstva, među ljude koji svojim radom čuvaju selo, porodicu i Srbiju. Da nam maline budu rodne, domaćinstva napredna, a kolevke pune dece. Jer dok je ovakvih domaćina, ima i Srbije!"

Đurđević Stamnkovski je svim prisutnima nazdravila malinom i rekla:

"Da nam bude svaka godina rodna, plodna, da uspešno prodajete ono što ste proizveli, da vam se rađaju deca, da opstaju naša sela, da nam žive domaćinstva. Mi smo došli da obiđemo, pre svega, porodicu koja nam je ukazala veliko gostoprimstvo i mnogo vam hvala. Predivno vam je ovde. Zaista je predivno. Nikad nisam zalazila u ove krajeve".

Dodala je i da je došla da vidi šta može da pomogne.