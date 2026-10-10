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Petru Iliću (75) iz Svilajnca pre šest dana izgubio se svaki trag u Španiji gde je preko turističke agencije otišao na odmor.

Moto klub "Kraljevi Slobode", čiji je član, navodi da je Ilić nestao u Estaponi 4. oktobra u večernjim satima, a da je poslednji put viđen na gradskom šetalištu.

- Poslednji put јe viđen 4. oktobra 2026. godine između 19 i 20 sati na šetalištu u Esteponi kako sedi na klupi sa grupom sa koјom јe putovao. Petar јe potom otišao u prodavnicu i shvatio da јe zaboravio telefon. Članovi grupe su mu poneli telefon, ali se nisu sreli. Kad se Petar vratio na klupu, niјe našao svoјe pratioce, a potom nastavio da hoda prema malom obližnjem šumovitom područјu. Od tada se ništa niјe čulo o njemu - navodi se u objavi moto-kluba na društvenim mrežama.

Ostali turisti iz grupe su navodno pomislili da je u pitanju šala, međutim, Petru nije bilo ni traga ni glasa, a putovanje su nastavili bez njega. Ilić je u trenutku nestanka nosio šorts i majicu dok je na nogama imao "japanke". Na levoj ruci, kako se navodi u objavi, ima karakterističnu tetovažu.

- Ako ste videli Petra, imate bilo kakve informaciјe o njegovom kretanju ili možete na bilo koјi način pomoći da se pronađe, kontaktiraјte njegovu porodicu, nadležne organe ili naš moto klub. Bilo kakva informaciјa može biti od vitalnog značaјa. Molimo vas da podelite ovu obјavu kako bi dospela do što većeg broјa ljudi i to posebno do onih koјi žive ili se nalaze u Esteponi i okolini - navodi se u objavi.

Kurir.rs/Telegraf

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