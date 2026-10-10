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Pitanje "Zašto odrasle sinove tretirate kao decu?", postavljeno na Reditu, pokrenulo je živu raspravu. Korisnica je u objavi prepričala iskustvo sa posla i zatražila objašnjenje za ponašanje koje je primetila kod svoje koleginice.

- Imam koleginicu, majku nekoliko punoletnih sinova. Njen odnos prema njima je po mom mišljenju bolestan i naopak - napisala je autorka objave i uporedila to sa svojim sinom, studentom koji je samostalan.

- Za radnog vremena od osam sati njoj telefon zvoni svakih pola sata, svaki dan. Odrasle osobe od 20 do 30 godina ona zakazuje kod lekara, daje im uputstva gde im je odeća, zove ih i kontroliše da li su se probudili, kupuje im sve od igle do lokomotive, paniči svaki put kad negde otputuju - opisala je.

Kako je dodala, sinovi ništa ne znaju uraditi sami.

- Pa se pitam zašto majke, ne sve, pretvaraju sinove u nesposobne pojedince kojima žena u braku kasnije dođe kao druga majka, jer sami ne znaju ništa da urade? - zaključila je.

Tipično vaspitanje ili nešto više?

Objava je prikupila brojne komentare, a jedan od najpopularnijih nudi objašnjenje koje se često može čuti:

- Tipično balkansko vaspitanje. Prema ćerkama stroga, prema sinovima blaga. I onda ljudi odrastu i čude se kako je žena potpuno samostalna i ne treba joj muž, a sin nesposoban koji ne traži ženu, nego drugu mamu.

Zašto ne treba deci pričati teške priče o vašem detinjstvu Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Drugi korisnici smatraju da je problem dublji i da se radi o kompenzaciji za loš odnos sa mužem.

- Mnogim majkama sin dođe kao zamenski muž. Od njega traže pažnju koju nikada nisu dobijale od muža - stoji u jednom komentaru.

Odgovornost očeva i muževa

Deo korisnika odgovornost vidi i u muškarcima.

- Delom smo i mi muškarci tu krivi - piše jedan od njih i opisuje muško poimanje prosečnog braka: "'Sita, napita, deca zdrava, radi se, ima se. Dobro joj je čim ćuti'. Nekako ljudi na brak gledaju kao na neki cilj koji treba postići. Venčali smo se, idemo sad da radimo nešto drugo".

Drugi komentator ističe da je otac mogao da ispravi stvari.

- Svaki sin ima dva roditelja. Mogao je otac komotno da nauči svoje sinove kako da se zakažu kod doktora i da im kaže da se osamostale. Kad je već majka u tome zakazala, mogao je otac da ispravi stvar.

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Od "maminog sina" do supruga

Jedna korisnica je podelila priču o svom bratu koji je bio isti takav u dvadesetim. "Bilo je potrebno ismevanje bliskih prijatelja, nakon što ga je majka pred društvom pitala šta želi za doručak, a imao je 26-27 godina. Definitivno je išao u pravcu da postane mamin sin, sa užasno visokim kriterijumima za žene, dok svoje mane nije video."

- Godinama sam ga upozoravala: ako ikada nađe tu, njemu savršenu ženu, šta on tačno ima da ponudi? Zašto bi ijedna uspešna, ostvarena i inteligentna žena htela tipa oko kojeg treba da se vrti kao da je dete? - napisala je i dodala: "Na svu sreću, shvatio je. Evo ga sada u srećnom braku sa decom, snajka mi je fenomenalna, a on se više ne pretvara da je malouman i da mu se sve mora servirati."

Kao jedan od razloga navodi se i želja majke da se oseća potrebnom.

- Ako napraviš invalide od sinova, uvek će im ona sve rešavati i dobijati emotivno ono što joj treba - jedan je od zaključaka. U raspravi je citirana i misao jedne majke: "Ako će me sin voleti više od svoje žene, znaću da sam pogrešila kao majka."