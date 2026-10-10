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Beograđani su večeras svedoci pljuska koji je iznenada zahvatio prestonicu, usled čega se oglasio i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najnovijim upozorenjem na pogoršanje vremena.

- Uveče i u toku noći pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na severozapadu Srbije moguća lokalno veća količina padavina.

Vreme u Beogradu

- U Beogradu tokom večeri i noći oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima - navodi se.

Foto: Kurir.rs/Sanijela Stanisavljev

Vreme narednih dana

Sutra, tačnije kraj sedmice, osetno hladnije u svim predelima.

- Tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 9 do 14 °S, a najviša dnevna od 15 do 19 °S , na istoku Srbije do 21 °S.

Sledeće sedmice zadržaće se hladnije vreme i malo do umereno oblačno, u ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.