Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavaja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
amss
Stanje na putevima: Jesenji uslovi, mokro i klizavo
Slušaj vest
Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, vozače danas očekuju promenljivi i pravi ;jesenji uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Mokri kolovozi u većem delu zemlje uz padavine mogu smanjiti vidljivost i produžiti vreme kočenja, zato se vozačima savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja i promene pravca kretanja.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavaja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši