Slušaj vest

Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, vozače danas očekuju promenljivi i pravi ;jesenji uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Mokri kolovozi u većem delu zemlje uz padavine mogu smanjiti vidljivost i produžiti vreme kočenja, zato se vozačima savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja i promene pravca kretanja.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavaja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoOTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA TITOVOG PLAVOG VOZA: Srbi se i dan danas voze jedinim vagonom, a ne znaju za NIZ MISTERIJA koje ga okružuju
Josip Broz Tito
DruštvoMlada se smrtno uvredila kada je otvorila kuminu kovertu na venčanju: "Pa ti si u Nemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više"
Mlada se drži za glavu, koverta
DruštvoStiže ledeni šok: Temperature padaju za 15 stepeni, biće i snega! Meteorolozi najavili prodor ledenog vazduha - evo šta nas čeka
loznica--umesto-snega-pala-kisa.jpg
DruštvoNećete verovati koliko košta jesenji odmor u Srbiji: Sobe već od 900 dinara, vile od 15€, a evo gde su najjeftiniji apartmani - Bagatela
Zlatar
DruštvoŠok na pijaci: Domaćice zaboravile na zimnicu, a jedan proizvod otišao duplo gore - prodavci se čudom čude
Pijaca
DruštvoSLAVIMO PREPODOBNOG HARITONA ISPOVEDNIKA: Narodno verovanje kaže da ove reči treba izgovoriti ako imate rane koje nikako da zarastu
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama