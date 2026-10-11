Petar Ilić je visok 1,75 metara, težak između 70 i 75 kilograma i vitke je građe. Ima kratku, sedu kosu i smeđe oči. Ne govori španski i komunicira na srpskom, italijanskom i nemačkom. U trenutku nestanka, nosio je crnu majicu sa tankim belim prugama i žutim manžetnama, smeđi kamuflažni šorts i sive patike sa fluorescentno žutim detaljima. Takođe je nosio Roleks sat, žuti zlatni lanac i narukvicu, kao i nekoliko prstenova.

Što se tiče njegovog fizičkog opisa, Petar Ilić je visok 1,75 metara, težak između 70 i 75 kilograma i vitke je građe. Ima kratku, sedu, belu kosu i smeđe oči. Ne govori španski i komunicira samo na italijanskom i nemačkom. U trenutku nestanka, nosio je crnu Lakost majicu sa tankim belim prugama i žutim manžetnama, smeđe kamuflažne šorceve i sive FILA patike sa fluorescentno žutim detaljima. Takođe je nosio Roleks sat, žuti zlatni lanac i narukvicu, kao i nekoliko prstenova.