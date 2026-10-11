IZ HOTELA OTIŠAO NA RUČAK, 2 ŽENE GA POSLEDNJE VIDELE: Misterija nestanka Petra Ilića iz Svilajnca u Španiji sve veća, porodica angažovala i detektiva
- Petar Ilić (73) iz Svilajnca nestao je 4. oktobra u Esteponi, tokom turističkog boravka na Kosta del Solu, nakon ručka sa grupom.
- Poslednji put je viđen kada se vratio po mobilni telefon u bar na plaži, a nije se pojavio ni u hotelu gde su mu ostale stvari i dokumenti.
Potraga za Petrom Ilićem (73) iz Svilajnca, koji je nestao u Estaponi u Španiji 4. oktobra, ušla je u sedmi dan, a okolnosti pod kojima mu se izgubio trag su neobične. Slučaj nestanka Petra Ilića koji je u Španiji boravio kao turista, trenutno je vest broj jedan i u Španiji i, kako navode njihovi portali, potraga je u punom jeku.
Kako Kurir saznaje, Ilić živi u selu Bobovac kod Svilajnca, a radni vek je proveo u Švajcarskoj i govori nemački i italijanski jezik. Njegovi prijatelji kažu da se on posle odlaska u penziju vratio u rodni Bobovac da živi.
Početkom oktobra otputovao je preko turističke agencije iz Svilajnca u špansku regiju Kosta del Sol.
Na dan nestanka, 4. oktobra, Petar je otišao sa grupom turista, sa kojom je doputovao u Španiju, na ručak u bar na plaži "Por Fin", koji se nalazi u ulici Dunas de Kasasola, oko 700 metara od hotela u kojem su odseli.
Petar Ilić je visok 1,75 metara, težak između 70 i 75 kilograma i vitke je građe. Ima kratku, sedu kosu i smeđe oči. Ne govori španski i komunicira na srpskom, italijanskom i nemačkom. U trenutku nestanka, nosio je crnu majicu sa tankim belim prugama i žutim manžetnama, smeđi kamuflažni šorts i sive patike sa fluorescentno žutim detaljima. Takođe je nosio Roleks sat, žuti zlatni lanac i narukvicu, kao i nekoliko prstenova.Što se tiče njegovog fizičkog opisa, Petar Ilić je visok 1,75 metara, težak između 70 i 75 kilograma i vitke je građe. Ima kratku, sedu, belu kosu i smeđe oči. Ne govori španski i komunicira samo na italijanskom i nemačkom. U trenutku nestanka, nosio je crnu Lakost majicu sa tankim belim prugama i žutim manžetnama, smeđe kamuflažne šorceve i sive FILA patike sa fluorescentno žutim detaljima. Takođe je nosio Roleks sat, žuti zlatni lanac i narukvicu, kao i nekoliko prstenova.
Nakon ručka, on je navodno krenuo nazad ka hotelu, u pratnji dve žene iz grupe. Međutim, na pola puta, razdaljine od jedva 300 metara, shvatio je da je zaboravio mobilni telefon u restoranu i odlučio je da se vrati nazad da ga uzme.
- To je bio poslednji put da je viđen. Nije se vratio u bar na plaži niti u svoju hotelsku sobu, gde su mu ostale stvari i dokumenti - javili su iz privatne detektivske agencije za španski portal diariosur.es.
Inače, Petrova porodica je odmah po nestanku angažovala privatnu detektivsku agenciju, a njegov nestanak je iste večeri prijavio turistički vodič agencije preko koje je Ilić doputovao u Španiju.
Takođe, Petrovi saputnici su ga tražili iste noći, ali bezuspešno. Njegova porodica i prijatelji su se raspitivali o njemu u zdravstvenim centrima, bolnicama i staračkim domovima u Esteponi, ali ništa nisu saznali.
Prema rečima prijatelja, nestali muškarac ne pati od Alchajmerove bolesti ili bilo koje druge vrste kognitivnog poremećaja, pa isključuju mogućnost da je postao dezorijentisan.
Petrova porodica moli svakog ko može da pruži bilo kakvu informaciju o njemu da kontaktira špansku policiju pozivom na broj 091 ili Službu za hitne slučajeve 112.