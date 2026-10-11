Jedna od najjezivijih priča naše istorije, "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare": Koliko je teško snimiti film o Srbima? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Četiri sata filma. Četiri decenije čekanja. I jedna od najjezivijih priča naše istorije. "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare". Koliko je teško snimiti film o Srbima?
Operacija Vojvodina - da li je sve što izgovara Nenad Čanak deo strategije studentske liste i inostranih mentora?
Pariz je dosad goreo nekoliko puta, svedočimo li revoluciji sličnoj onoj iz maja 1968. godine. Kako je sve počelo?
Svi umiru, ali ne i ona. Krista Pajk preživela je duplu dozu smrtonosnog otvora, trenutno se dobro oseća, a zakon SAD pred sobom ima ozbiljnu dilemu. Ko će pobediti?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.