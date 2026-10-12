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Cene pečenja u Srbiji znatno se razlikuju u zavisnosti od vrste mesa i mesta kupovine. Za kilogram gotovog prasećeg pečenja potrebno je izdvojiti od 2.000 do čak 4.400 dinara, dok se jagnjeće pečenje kreće od 2.500 do više od 6.000 dinara.

Oni koji žele da prođu jeftinije za pripremu svoje slave, mogu da kupe sveže meso u mesari ili životinje na stočnoj pijaci, ali u tom slučaju treba računati i na dodatne troškove pripreme.

Koliko košta kilogram gotovog pečenja?

Kada je reč o gotovom pečenju u pečenjarama i restoranima, najveće razlike u cenama beleže se između Beograda i drugih gradova u Srbiji.

Kilogram prasećeg pečenja u unutrašnjosti uglavnom košta od 2.000 do 2.600 dinara, dok se u pojedinim beogradskim pečenjarama i restoranima cena kreće od 3.400 do čak 4.400 dinara.

U gradovima širom Srbije kilogram jagnjećeg pečenja košta od 2.500 do 3.500 dinara, dok u Beogradu cene počinju od oko 3.800 dinara, a u pojedinim ugostiteljskim objektima prelaze i 6.000 dinara po kilogramu.

Prasetina Foto: Kurir

Da li je sveže meso u mesarama povoljnija opcija?

Kilogram svinjskog vrata i krmenadle sa kostima košta između 850 i 900 dinara, dok se za kvalitetnije komade svinjetine izdvaja oko 998 dinara po kilogramu.

Ipak, treba imati u vidu da kilogram svežeg mesa nije isto što i kilogram gotovog pečenja, jer se tokom pečenja gubi deo težine.

Koliko košta prase, svinja ili jagnje na živoj vagi?

Prema navedenim cenama sa stočnih pijaca, kilogram žive vage prasadi košta oko 350 dinara, dok se tovne svinje prodaju po ceni od 220 do 230 dinara po kilogramu, bez PDV-a.

Kada je reč o jagnjadima, cena se kreće od 410 do 500 dinara po kilogramu, u zavisnosti od regiona. U Užicu je, na primer, zabeležena cena od 430 dinara za kilogram žive vage.

prasići Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

Uslužno pečenje donosi dodatne troškove

Oni koji kupe prase ili jagnje na živoj vagi, a zatim ga odnesu u pečenjaru, moraju da uračunaju i cenu pripreme.

Uslužno pečenje uglavnom se naplaćuje oko 150 dinara po kilogramu, dok se usluga sečenja pečenice u pojedinim objektima dodatno naplaćuje i do 1.000 dinara po komadu.

Zbog toga najniža cena mesa ne znači nužno i najjeftiniji konačni obrok, jer u ukupni trošak ulaze uslužno pečenje, obrada i sečenje, a treba uzeti u obzir i razliku između težine žive životinje, sirovog mesa i gotovog pečenja.