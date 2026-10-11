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Nakon vesti o nestanku Petra Ilića (73) iz Svilajnca u Španiji, za Kurir se oglasio njegov blizak prijatelj Slaviša Marković i otkrio sve detalje ovog slučaja.

Slaviša nam je potvrdio prvobitnu vest iz španskih medija da je Petar nestao 4. oktobra u gradu Estepona, u regiji Kosta del Sol, gde je otputovao nekoliko dana ranije preko turističke agencije iz Svilajnca.

Nestali Petar Ilić Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

- To je bila prošla nedelja. To mu je bio možda treći dan boravka u Španiji, a tamo je otišao našim autobusom iz Svilajnca u kojem je stekao dosta prijatelja. Na dan nestanka bio je na plaži, nisam siguran da li su ručali ili je tek trebalo, ali znam da je krenuo sa dve prijateljice ka svom hotelu. Jedna je iz Svilajnca, druga iz Smederevske Palanke. Međutim, nedaleko od hotela shvatio je da je ostavio telefon na klupi, pa im je rekao da se vraća po njega, a one su rekle da će ići polako kako bi ih sustigao, ali od tad ga više niko nije video - priča za Kurir Petrov prijatelj, Slaviša Marković.

On dodaje da je telefon ubrzo našao drugi turista iz Petrove grupe i da ga je poneo u hotel, ali da niko nije saznao gde je Petar nestao, pa je vodič turističke agencije, preko koje je grupa iz Svilajnca doputovala u Španiju, pozvao policiju i prijavio nestanak, i onda je pokrenuta potraga. Takođe, Petrova porodica je angažovala i privatnu detektivsku agenciju.

Petar Ilić u Španiji Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

Slaviša kaže da je Petrov sin, koji živi u Švajcarskoj, u četvrtak otišao u Španiju kako bi pratio potragu.

- On je otišao tamo da čeka vesti, a Perina supruga je potpuno van sebe i ona čeka vesti u Svilajncu, pošto njih dvoje tu žive. Ostali turisti se uskoro vraćaju u Svilajnac sa putovanja, pošto su produžili u Italiju. Ja sam njegov prijatelj iz moto-kluba, čiji je Petar počasni član, i mi smo se organizovali da pomognemo u ovome koliko god možemo, pa smo kontaktirali i dva moto-kluba iz Španije radi neke eventualne pomoći u potrazi. Takođe, zvali smo i sve zdravstvene ustanove u toj regiji Kosta del Sol, kao i staračke domove, pa čak i mrtvačnice, ali nema ga nigde. On nije dementan niti ima bilo koje zdravstvene tegobe. Vrlo je vitalan za svoje godine i obožava da putuje, kao i da vozi svoja dva motora. Jako mi je krivo što mu se ovo događa, nadam se srećnim vestima što pre. Nedelju dana je stvarno previše, svi se brinemo - naglašava Slaviša.

Kako smo ranije pisali, Petar Ilić je rodom iz sela Bobovac, a živi u Svilajncu, dok je radni vek proveo u Švajcarskoj, pa je sada devizni penzioner. Osim srpskog, govori nemački i italijanski jezik.

Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

Petar Ilić je visok 1,75 metara, težak između 70 i 75 kilograma i vitke je građe. Ima kratku, sedu kosu i smeđe oči. Ne govori španski i komunicira na srpskom, italijanskom i nemačkom. U trenutku nestanka, nosio je crnu majicu sa tankim belim prugama i žutim manžetnama, smeđi kamuflažni šorts i sive patike sa fluorescentno žutim detaljima. Takođe je nosio Roleks sat, žuti zlatni lanac i narukvicu, kao i nekoliko prstenova.