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Preventivna kardiološka akcija UKC Niš i Instituta „Niška Banja“ donosi konkretne rezultate, a lekari stižu tamo gde su najpotrebniji, do samog praga pacijenata.

Ni kiša danas nije zaustavila meštane Popovca, na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst, da provere svoje zdravlje. Naprotiv, nagla promena vremena i temperature kod mnogih je izazvala zdravstvene tegobe, pa je mogućnost da u svom selu obave pregled, dobiju terapiju ili koriguju postojeću za njih bila od izuzetnog značaja.

Kada je zdravlje u pitanju, ni kiša nije prepreka

- Ni loše vreme nije omelo naše sugrađane da dođu i provere svoje zdravlje. Ljudima mnogo znači što lekare imaju u svom mestu, u svom kraju, umesto da zbog svake tegobe putuju do Kliničkog centra ili Instituta u Niškoj Banji. To je suština onoga što radimo, da zdravstvena zaštita bude dostupna ljudima, a ne da ljudi moraju da savladavaju dodatne prepreke kako bi došli do lekara. Danas su nam meštani ponovo uputili reči zahvalnosti i pohvale za rad naših ustanova i mobilnih ekipa. To nam pokazuje koliko je ova akcija potrebna - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

dr Milan Lazarević Foto: UKC Niš

Više od 13.000 medicinskih postupaka za samo četiri meseca

Brojke najbolje pokazuju razmere ove akcije. Za samo četiri meseca pregledano je više od 4.000 pacijenata, urađeno je preko 2.000 ultrazvučnih pregleda srca, a ukupan broj medicinskih analiza i postupaka premašio je 13.000.

- To su ogromni rezultati za tako kratak period. Za samo četiri meseca ostvarili smo obim rada koji je uporediv sa radom jedne ozbiljne zdravstvene ustanove tokom godine. Iza svake brojke nalazi se čovek, njegovo zdravlje, njegova briga i naša obaveza da mu pomognemo. Ne čekamo da pacijenti dođu do nas, već idemo do njih. Želimo da na vreme otkrijemo zdravstvene probleme, prepoznamo rizike i pokrenemo dalje lečenje kada je to neophodno - naglasio je Lazarević.

dr Milan Lazarević na preventivnim pregledima Foto: UKC Niš

Pregled nije kraj, briga o pacijentu se nastavlja

Ova akcija ne završava se odlaskom mobilne ekipe sa terena. Paralelno sa preventivnim pregledima radi medicinski kol-centar, koji nastavlja da kontaktira pacijente, pomaže u zakazivanju dodatnih pregleda, povezuje ih sa lekarima i pruža podršku kada je potrebna korekcija terapije.

Na taj način građani dobijaju kontinuiranu podršku, od prvog pregleda do dodatne dijagnostike i lečenja.

Foto: UKC Niš

- Naša obaveza je da pacijent ne ostane sam nakon pregleda. Ako postoji potreba za dodatnom dijagnostikom, konsultacijom ili korekcijom terapije, nastavljamo da radimo sa njim i pomažemo mu da dobije odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

- Nastavljamo dalje, jer znamo koliko je važno da budemo dostupni svakom čoveku, u gradu i na selu. Briga za svakog čoveka, to je naša misija - poručio je doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.