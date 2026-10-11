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Nakon jučerašnjih 30 stepeni, današnji dan doneo je pravo jesenje vreme. Širom zemlje pada jaka kiša, ima i pljuskova sa grmljavinom, a temperature su niže i za 15 stepeni.

Ponedeljak će doneti većem delu zemlje suvo vreme, dok se još ujutro na jugu i istoku očekuje slaba kiša.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni.

U utorak će Srbiju sa istoka Balkana i iz oblasti Karpata zahvatiti oblačni sistem, ali i vrlo hladna vazdušna masa.

Na severu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima ponegde će padati kiša. Više padavina biće na jugu i istoku Srbije.

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Foto: Kurir/T.I.

Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni.

Na višim planinama padaće sneg. Sneg se očekuje na nadmorskoj visini iznad 1.500 metara nadmorske visine i to na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije, pa će pahulja biti na višim delvoima Kopaonika, Golije, Zlatara, Stare planine i na višim planinama Kosova i Metohije.

Temperatura će pasti na nula stepeni, a mnogi ovi predeli će se i zabeleti.

Od četvrtka malo toplije.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

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