Sneg će sutra padati u ovim delovima Srbije: Temperatura pada na nulu - stiže još jače zahlađenje
Nakon jučerašnjih 30 stepeni, današnji dan doneo je pravo jesenje vreme. Širom zemlje pada jaka kiša, ima i pljuskova sa grmljavinom, a temperature su niže i za 15 stepeni.
Ponedeljak će doneti većem delu zemlje suvo vreme, dok se još ujutro na jugu i istoku očekuje slaba kiša.
Maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni.
U utorak će Srbiju sa istoka Balkana i iz oblasti Karpata zahvatiti oblačni sistem, ali i vrlo hladna vazdušna masa.
Na severu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima ponegde će padati kiša. Više padavina biće na jugu i istoku Srbije.
Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Na višim planinama padaće sneg. Sneg se očekuje na nadmorskoj visini iznad 1.500 metara nadmorske visine i to na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije, pa će pahulja biti na višim delvoima Kopaonika, Golije, Zlatara, Stare planine i na višim planinama Kosova i Metohije.
Temperatura će pasti na nula stepeni, a mnogi ovi predeli će se i zabeleti.
Od četvrtka malo toplije.
Kurir.rs/ Telegraf.rs