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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Milicu, koja od svoje 13. godine brine o majci koja ima Daunov sindrom.

- Milica od svoje 13. godine brine o majci Danijeli, koja ima Daunov sindrom. Danas Danijela slavi 61. rođendan, a mi smo imali čast da ovaj poseban dan provedemo sa njima. Milica mi je pisala putem Instagrama, a mi smo se rado odazvali i posetili ih u njihovom domu u Supovcu, na području niške opštine Crveni krst - istakla je ministarka.

- Njihova priča je priča o bezuslovnoj ljubavi, snazi i posvećenosti. Miličina briga o majci zaslužuje veliko poštovanje, a njih dve zaslužuju pažnju, podršku i osećaj da nisu same.

Ona je gospođi Danijeli čestitala 61. rođendan.