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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je kozmetički salon „V2“ u niškoj opštini Medijana, u kojem radi Sanja Janićijević, koja je uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, kroz program „Garancija za mlade“, pokrenula sopstvenu delatnost.

Sanja je iskoristila subvenciju za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 dinara i 15. maja 2026. godine registrovala svoju delatnost. NJen primer pokazuje kako institucionalna podrška može da pomogne mladima da svoja znanja, veštine i preduzetničke ideje pretvore u konkretne poslovne prilike.

1/8 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u kozmetičkom salonu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Tokom posete, ministarka je imala priliku da se upozna sa radom mlade preduzetnice, ali i da isproba usluge salona, uključujući pranje i feniranje kose, kao i manikir.

Kroz program „Garancija za mlade“ na području Nišavskog okruga prošlo je 14.000 mladih, što potvrđuje značaj ove inicijative za njihovo ekonomsko osnaživanje i uključivanje na tržište rada. Program je namenjen mladima do 30 godina i obuhvata podršku pri zapošljavanju, nastavku obrazovanja, sticanju novih znanja i veština, kao i pokretanju sopstvenog posla.