Slušaj vest

Španska policija podigla je helikoptere kako bi pronašla nestalog Srbina Petra Ilića (73) iz Svilajnca, a pretraživana je i šuma u Estaponi, ka kojoj je nestali kobnog dana otišao pre nego što mu se izgubio svaki trag.

Za turistom iz Srbije se traga nedelju dana, a brojne sumnjive okolnosti njegovog nestanka bude veliku zabrinutost kod njegove porodice, kao i kod brojnih prijatelja.

Kako saznaje Kurir, Civilna garda je u regiji Kosta del Sol u petak podigla i helikoptere kako bi pretražila rejon na kom je Petar nestao, a u pitanju je šuma kod grada Estepona.

Prema našim informacijama, Petar je u Kosta del Sol stigao autobusom, početkom oktobra, preko jedne turističke agencije iz Svilajnca, a 4. oktobra, u nedelju je nestao bez traga.

Petar Ilić fotografisan u Španiji pre nestanka Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

Kako su posvedočile prijateljice iz Svilajnca i Smederevske Palanke, koje je Ilić upoznao na putovanju, on je kobnog dana bio sa njima na plaži u primorskom mestu Nueva Atalaja, koje pripada Esteponi, a kada su se oko 18 sati vraćali ka hotelu u kom su odseli, on se vratio nazad kako bi uzeo telefon koji je zaboravio na klupi, ali do tamo nije ni stigao.

- Telefon mu je odmah našao drugi prijatelj iz grupe sa kojim je doputovao i doneo ga je u hotel. Kada je Petar rekao prijateljicama da ide po telefon, one su mislile da će stići brzo, pa su mu rekle da će ići polako kako bi ih u povratku stigao. Međutim, ubrzo su shvatile da je nestao. Sve su prijavile svom turističkom vodiču, pa su nakon pretrage po letovalištu, slučaj prijavili policiji. Tamo im je rečeno da će reagovati tek posle 72 sata, što je možda i prekasno. Saznao sam da je policija pronašla poslednji snimak na kom se vidi moj prijatelj. Na njemu se vidi on kako u jednoj uličici umesto da skrene desno ka hotelu, on skreće levo ka šumi. Policija je ustanovila da je poslednji put bio na početku te šume, ali mu tu gube svaki trag - priča za Kurir Petrov blizak prijatelj Slaviša Marković.

Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

Prijatelj kaže da je porodica uz pomoć prijatelja i španske policije pokrenula intenzivnu potragu.

- U petak su podigli i helikoptere jer znaju da ovo nije običan nestanak i da Petar ne bi tek tako otišao svojevoljno. Naglašavam da Pera nije dementan i da je veoma vitalan, stalno je putovao i vozio motore. Zvali smo i sve bolnice i mrtvačnice i nema ga nigde. Da mu je pozlilo, ili da mu se nešto nesrećno dogodilo, za sedam dana bi bio nađen u tako malom mestu. Ono što mene posebno brine je da nije možda bio žrtva pljačke ili nečeg još goreg. On je devizni penzioner iz Švajcarske i sada je uživao u svemu što je krvavo zaradio. Tog dana je nosio "roleks" sat, zlatno prstenje, narukvicu i zlatni lanac. Bojim se da ga nije neko napao i zbog tog nakita, ili da ga je neko tipovao još kad je krenuo iz Svilajnca - priča zabrinuti Marković.

Strastveni bajker: Petar Ilić Foto: Privatna arhiva

Kako kaže, nakon što je sagledao sve okolnosti, javile su mu se određene sumnje.

- Njegov autobus iz Svilajnca je krenuo zajedno sa autobusom iz Beograda, pa su zajedno i došli u Esteponu. Bojim se da nije bilo sumnjivih lica u tom beogradskom autobusu, koja bi mogla da tipuju Peru, jer su mogli da uoče da je vrlo imućan. Takođe, mogu biti umešane i neke osobe iz Španije, ili, ne daj Bože, neka banda iz Estepone, pošto znam da su pre mesec dana uhapšeni neki opasni srpski kriminalci koji su u tom gradu imali sobu za mučenje žrtava. Ali, i da je neko hteo da ga opljačka, zašto samo to nisu uradili i pustili ga, gde je on sada?! Kako su dani prolazili mislio sam i da će porodici stići ponuda za njegov otkup, samo da je živ, ali ništa. Sedam dana je stvarno previše da ne znamo ništa - navodi zabrinuti prijatelj.

Naš sagovornik kaže da Petar Ilić ima i švajcarsko državljanstvo, pa da je i amdasada Švajcarske u Španiji uključena u potragu.

Petar Ilić Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

- Pera je u Švajcarskoj proveo radni vek. Bio je vlasnik taksi službe i mnogo toga je stekao napornim radom, ali je i veoma human. Baš u septembru smo preko našeg moto-kluba, čiji je on počasni član, imali neku humanitarnu akciju u kojoj smo deci delili patike. Njemu je jedna od najvećih želja bila da bude bajker. On je mnogo divan čovek i svi ga obožavamo. Želim da učinim sve što mogu da pomognem u njegovom pronalaženju - priča prijatelj nestalog i dodaje: