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Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu Tatjana Macura, je kazala da svaka devojčica treba da odrasta u okruženju koje joj pruža jednake mogućnosti, podršku i slobodu da sama odluči kakvu budućnost želi za sebe.

Ona je povodom Međunarodnog dana devojča, naglasila da je odgovornost društva da devojčicama pruži podršku, ohrabri ih da razvijaju talente i interesovanja. Odgvornost je, kako je kazala, i da im pokaže " da njihove mogućnosti ne smeju biti ograničene predrasudama i društvenim očekivanjima, piše u saopštenju.

Istakla je da svaka devojčica zaslužuje da sanja bez ograničenja i veruje da može da postane sve što poželi - preduzetnica, naučnica, sportistkinja, advokatica, umetnica ili liderka.

Kurir.rs/Beta

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