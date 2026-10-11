Društvo
Tatjana Macura povodom Međunarodnog dana devojčica: Svaka devojčica zaslužuje da sanja bez ograničenja
- Tatjana Macura poručila je da svaka devojčica treba da odrasta uz jednake mogućnosti, podršku i slobodu da sama bira budućnost.
- Povodom Međunarodnog dana devojčica, istakla je da je odgovornost društva da ih ohrabri da razvijaju talente i ne budu ograničene predrasudama.
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Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu Tatjana Macura, je kazala da svaka devojčica treba da odrasta u okruženju koje joj pruža jednake mogućnosti, podršku i slobodu da sama odluči kakvu budućnost želi za sebe.
Ona je povodom Međunarodnog dana devojča, naglasila da je odgovornost društva da devojčicama pruži podršku, ohrabri ih da razvijaju talente i interesovanja. Odgvornost je, kako je kazala, i da im pokaže " da njihove mogućnosti ne smeju biti ograničene predrasudama i društvenim očekivanjima, piše u saopštenju.
Istakla je da svaka devojčica zaslužuje da sanja bez ograničenja i veruje da može da postane sve što poželi - preduzetnica, naučnica, sportistkinja, advokatica, umetnica ili liderka.
Kurir.rs/Beta
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