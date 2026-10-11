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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas u Svetosavskom domu u Nišu ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Niš, kojim je za obnovu, rekonstrukciju i sanaciju Hrama Svetih arhangela Mihaila i Gavrila u Aleksincu obezbeđeno 5.550.000 dinara.

Ova svetinja ima poseban istorijski značaj jer se u njoj nalazi spomen-kosturnica posvećena junacima Prvog srpskog ustanka. Izgradnja hrama pokrenuta je na inicijativu Odbora kneginje Ljubice, uz podršku kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.

Đurđević Stamenkovski istakla je da obnova hrama ima posebnu simboliku u godini kada se obeležava 220 godina od boja na Deligradu, jedne od značajnih bitaka Prvog srpskog ustanka.

„Opredeljivanjem 5.550.000 dinara za obnovu ovog hrama dajemo značajan doprinos očuvanju sećanja na Prvi srpski ustanak, koji je označio početak obnove srpske slobode i državnosti“, poručila je ministarka.

1/6 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u hramu u Aleksincu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da Aleksinac poseduje bogato istorijsko, kulturno i duhovno nasleđe, te da je njegovo očuvanje obaveza prema precima i budućim generacijama.

„Pred svakim raskršćem pouke o budućnosti treba da potražimo u našoj prošlosti. Ne treba da tražimo tuđe putokaze, već da se zagledamo u naše hramove, spomen-kosturnice i ratne memorijale. Oni nas podsećaju ko smo, koliko je sloboda skupo plaćena i kakvu obavezu imamo prema onima koji dolaze posle nas“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je poručila da očuvanje istorijskog nasleđa nije samo briga o spomenicima, već i odgovornost da se sačuvaju vrednosti na kojima počiva srpska državnost.

„Na svoje pretke smo ponosni, ali treba da se potrudimo i da naši potomci budu ponosni na nas. Naša je obaveza da čuvamo sećanje na njihovu borbu, da ne zaboravljamo cenu slobode“, naglasila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski zahvalila je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš, Opštini Aleksinac, Eparhiji Srpske pravoslavne crkve, mitropolitu Arseniju i vernom narodu na inicijativi, saradnji i doprinosu obnovi hrama.