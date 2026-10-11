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U toku večeri na severozapadu Srbiјe biće suvo uz delimično razvedravanje, a u ostalim kraјevima biće oblačno, mestimično s kišom uz postepeni prestanak padavina.

Tokom noći delimično razvedravanje se očekuјe i u ostatku Voјvodine, kao i u većem delu zapadne i centralne Srbiјe, dok јe slaba kiša moguća јoš ponegde na јugu i istoku zemlje.

Podsećanja radi, Srbija je pod uticajem ciklona sa juga Italije, pa je vreme u našoj zemlji oblačno i kišovito.

Za razliku od jučerašnjeg dana, temperatura je drastično opala.

Sa severozapada Evrope preko Alpa i centralne Evrope sve više nadire osetno hladnija vazdušna masa prema našem područuju, piše Telegraf. 

Kurir.rs

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