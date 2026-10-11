Ciklon sa juga Italije i ledeni talas preko Alpa doneli drastičan pad temperature u Srbiji! Pogledajte kakvo nas vreme čeka u toku noći i gde stiže razvedravanje
Vreme u Srbiji
STIŽE DRASTIČAN PAD TEMPERATURE I HLADAN TALAS! Vreme se večeras menja u delovima Srbije: Evo gde stiže razvedravanje, a gde i dalje pada kiša!
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U toku večeri na severozapadu Srbiјe biće suvo uz delimično razvedravanje, a u ostalim kraјevima biće oblačno, mestimično s kišom uz postepeni prestanak padavina.
Tokom noći delimično razvedravanje se očekuјe i u ostatku Voјvodine, kao i u većem delu zapadne i centralne Srbiјe, dok јe slaba kiša moguća јoš ponegde na јugu i istoku zemlje.
Podsećanja radi, Srbija je pod uticajem ciklona sa juga Italije, pa je vreme u našoj zemlji oblačno i kišovito.
Za razliku od jučerašnjeg dana, temperatura je drastično opala.
Sa severozapada Evrope preko Alpa i centralne Evrope sve više nadire osetno hladnija vazdušna masa prema našem područuju, piše Telegraf.
Kurir.rs
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