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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski navodi da je to ministarstvo opredelilo smo 5.550.000 dinara za obnovu hrama posvećenog Svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, u godini kada obeležavamo 220 godina od boja na Deligradu, jedne od najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka.

"Čuvamo sećanje na junake koji su se borili za slobodu i temelje naše državnosti", dodaje Đurđević Stamenkovski.

1/6 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u hramu u Aleksincu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Ako sačuvamo koren, uvek će naše grane davati plodove. Opredeljujemo sredstva za rekonstrukciju, obnovu i sanaciju hrama posvećenom našim arhangelima Mihailu i Gavrilu u kojem se nalazi i spomen-kosturnica junacima koji je podignut svojevremeno na inicijativu Odbora kneginje Ljubice, gde je jedan od najvećih ktitora i darodavaca bio i kralj Aleksandar Prvi Karađorđević, što pokazuje kolika je tada težnja bila naših predaka da se na tom mestu hramom obeleži mesto stradanja naših predaka tokom Prvog srpskog ustanka", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala: