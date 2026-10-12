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Klima-uređaj je mnogima najjednostavnije rešenje za grejanje tokom prelaznog perioda. Ipak, previsoko podešavanje ne znači da će se prostor brže zagrejati, a može da dovede do nepotrebno veće potrošnje struje.

Kada tokom jeseni zahladi, ali još nema potrebe za celodnevnim grejanjem, inverter klima može efikasno da zagreje stan. Za većinu domaćinstava dobar početni izbor je oko 21 stepen, uz režim heat.

Naravno, ne postoji podešavanje koje garantuje najmanju potrošnju u svakom stanu. Na nju utiču izolacija, spoljni uslovi, veličina prostorije, snaga i efikasnost uređaja.

Greška je odmah staviti klimu na 30 stepeni

Jedna od čestih grešaka jeste podešavanje klime na 28 ili 30 stepeni kako bi se hladna soba navodno brže zagrejala.

Kod inverter uređaja time se ne dobija nužno brže zagrevanje. Klima će nastojati da dostigne zadatu vrednost i zbog toga može duže da radi velikom snagom.

Ako želite prijatno zagrejanu prostoriju, bolje je odmah izabrati željeno podešavanje nego postaviti maksimum i kasnije ga smanjivati.

Foto: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako da klima troši malo u prelaznom periodu

Što je veća razlika između spoljne i unutrašnje temperature, uređaju je potrebno više energije da održi željene uslove.

Upravo zato inverter klime mogu biti posebno efikasne tokom jeseni, kada spoljne temperature još nisu veoma niske. Kada zagreju prostor, one ne moraju stalno da rade punom snagom. Kompresor smanjuje intenzitet rada i prilagođava ga trenutnim potrebama.

Zbog toga ni često ručno uključivanje i isključivanje nije uvek najbolji način za uštedu. Ako se prostorija koristi tokom većeg dela dana, praktičnije je pustiti inverter da održava stabilne uslove.

Kako podesiti ventilator

Za svakodnevno grejanje može se koristiti automatska brzina ventilatora, tako da uređaj sam reguliše protok vazduha.

Važan je i položaj krilaca. Pošto se topao vazduh podiže, pri grejanju je korisno usmeriti strujanje naniže. Tako se toplota bolje raspoređuje kroz prostoriju, umesto da se najveći deo toplog vazduha zadržava pri plafonu.

Prljavi filteri otežavaju rad

Na potrošnju ne utiče samo ono što piše na daljinskom upravljaču. Zaprljani filteri mogu da smanje protok vazduha i otežaju efikasan rad klime, zbog čega ih treba redovno čistiti prema uputstvu proizvođača.

Veliki gubici toplote kroz prozore i vrata, loša izolacija ili klima nedovoljne snage za prostor koji treba zagrejati takođe mogu znatno da povećaju potrošnju.

Za prelazni period zato je jednostavno pravilo: krenite sa oko 21 stepenom, uključite HEAT i automatski ventilator, a podešavanje menjajte samo ako vam nije dovoljno prijatno. Tako klima može da radi ravnomernije, bez nepotrebnog forsiranja uređaja.