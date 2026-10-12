Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu, gde je sa direktorom Zoranom Jovićem razgovarala o unapređenju porodičnopravne zaštite, jačanju kapaciteta Centra i otklanjanju administrativnih prepreka koje usporavaju rad sa decom i porodicama.

O obimu i odgovornosti posla koji obavlja ova ustanova govori podatak da je od početka godine evidentirano više od 8.600 stručnih i upravnih postupaka, od kojih se više od 1.700 odnosi na zaštitu omladine i porodice.

Sačinjeno je i 117 nalaza i stručnih mišljenja za sud u postupcima vršenja roditeljskog prava, dok je u 128 postupaka preispitivan smeštaj dece u hraniteljskim porodicama.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Iza svakog predmeta stoji nečiji život, a iza svake odluke odgovornost prema detetu i porodici. Zato naš cilj nije samo da procedure budu brže, već da stručni radnici imaju više vremena za neposredan rad sa ljudima, a porodice dobiju pravovremenu i kvalitetnu podršku. Administracija ne sme da bude prepreka zaštiti onih kojima je pomoć najpotrebnija - poručila je ministarka.

Tokom posete razgovarano je i o starateljstvu, hraniteljstvu i usvojenju, kao i o unapređenju saradnje sa sudovima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kako bi postupci bili efikasniji, uz puno poštovanje najboljeg interesa deteta.

Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju