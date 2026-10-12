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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Petrović u Zaplanjskoj Toponici kod Gadžinog Hana.

Petrovići se bave poljoprivredom i vredno čuvaju svoje porodično ognjište.

- Posebno me je dirnulo pismo dečaka Dimitrija, koji je poželeo da se obnovi igralište u njegovom selu i dodaju novi sadržaji za igru. Dogovorili smo se da ispunimo njegovu želju, pa ćemo se uskoro ponovo videti.

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