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Želite pitanja? Argumente? Stavove? 

Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”, od 16.00.

Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.

Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu. 

Današnju emisiju vodi Silvija Slamnig, a njeni gosti su:

Biljana Šahrimanjan Obradović, politički komentator

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a

Budite uz Kurir televiziju i gledajte emisiju „Kurir i tačka” od 16.00, svakog radnog dana. 