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Kađenje tamjanom deo je pravoslavne tradicije, ali mnogi vernici nisu sigurni kako bi trebalo da se ponašaju kada ih sveštenik ili neko drugi okadi.

Da li je dovoljno da se prekrste, treba li da se blago poklone ili da rukom uzmu dim tamjana prema sebi?

Teolog Aleksandar Đurđević je objasnio šta je u takvim situacijama uobičajeno, a šta je samo narodno verovanje koje nema uporište u crkvenim pravilima.

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Foto: Printscreen Tiktok/ verska nastava

- Da li znaš šta treba da radiš kada te sveštenik ili neko drugi kadi? Da li treba samo da se prekrstimo, da li treba da uzmemo dim ka sebi, ili nešto treće? Kada vas neko kadi, možete samo da se prekrstite. Nemojte prilaziti kadionici, može da se desi da je oborite - naveo je Đurđević. 

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Dodao je da vernici mogu blago da se poklone i prekrste.

- Možete da uzimate dim ka sebi i da se prekrstite, ali nije neophodno. Rekao sam da nije neophodno zato što nigde ne postoji crkveno pravilo koje nam govori da treba da uzimamo dim prilikom kađenja. To je samo jedno obično narodno verovanje - naveo je teolog.

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Prema njegovim rečima dim tamjana nema nikakvu magijsku funkciju i neće nas izbaviti ili izlečiti od nečega.

- "Neka se uzdigne molitva moja kao kad pred tebe", reči su psalma. Simbolično, dim tamjana predstavlja uzdizanje molitve ka Gospodu - zaključio je Đurđević.

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