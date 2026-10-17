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Sa dolaskom jeseni, približava nam se i sezona krsnih slava. U mnogim pravoslavnim domovima uskoro će početi pripreme za jedan od najsvečanijih dana u godini, ali pre svake krsne slave, tu je i jedan nezaobilazni obred - osvećenje vode.

Za potrebe ovog važnog obreda, sveštenik dolazi u dom svečara, čita molitvu i osvećuje vodu, moleći se za zdravlje, mir i Božji blagoslov za celu porodicu.

Evo šta bi trebalo da pripremite pre nego što sveštenik dođe da osvešta vodicu:

Gde se postavljaju predmeti i ko treba da prisustvuje obredu?

Sve što je pripremljeno postavlja se na sto u prostoriji u kojoj se nalazi slavska ikona. Prema tradicionalnoj praksi, poželjno je da osvećivanju vode prisustvuju svi ukućani koji su u mogućnosti, zajedno sa domaćinom.

Sveštenik osvećuje vodicu
Sveštenici dolaze uoči slave da svete vodu Foto: Shutterstock

Zbog toga sveštenik uglavnom unapred najavljuje svoj dolazak, kako bi porodica mogla da se organizuje. U nekim mestima postoji ustaljen raspored obilaska domaćinstava, pa se vreme dolaska određuje u skladu sa parohijskom praksom.

Zašto se vodica osvećuje pred slavu?

Osvećenje vodice nije samo priprema za slavsku trpezu, već pre svega molitveni čin. Njime se priziva Božji blagoslov za dom i sve njegove ukućane, a običaj podseća na duhovni smisao krsne slave i zahvalnost svecu zaštitniku porodice.

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slavski kolač

Nakon obreda, osvećena voda se čuva i koristi prema crkvenoj praksi. Uobičajeno je da ukućani uzmu po malo osvećene vodice, dok se ona može upotrebiti i prilikom pripreme slavskog kolača i žita, u skladu sa običajima koji se neguju u pojedinim porodicama, prenosi Lepote Srbije.

Važno je imati na umu da se pojedinosti običaja mogu razlikovati od mesta do mesta, pa je za sve nedoumice najbolje pitati svog parohijskog sveštenika. Suština ovog čina nije u tome da sve bude savršeno pripremljeno, već u molitvi, veri i zajedništvu porodice pred krsnu slavu.

Kurir/Lepa i srećna 

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