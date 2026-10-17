Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

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Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje danas, 15. oktobra i traje do 15. aprila, a izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra, kao i od 16. aprila do 3. maja. Prema rečima Vanje Vukića, direktora JKP "Beogradske elektrane", isporuka toplotne energije počela je tri dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a apelovano je na građane da tokom prvih dana toplih proba imaju strpljenja i da prijavljuju isključivo curenje vode iz instalacija i slučajeve u kojima cele zgrade nemaju grejanje.

Na početku grejne sezone, posebnu pažnju treba da obrate vlasnici stanova i kuća sa sopstvenim grejanjem, jer su sami odgovorni za ispravnost kotla, pumpe, pritiska u instalacijama i radijatora. Stanari priključeni na daljinsko grejanje takođe bi trebalo da provere da li radijatori ravnomerno greju, da li ventili rade pravilno i da li negde dolazi do curenja vode.

Kod individualnih sistema grejanja važno je najpre proveriti pritisak u instalacijama. Pritisak se proverava pomoću manometra, koji se često nalazi u blizini kotla.

Ako je pritisak prenizak, sistem se kod zatvorenih instalacija može dopuniti vodom, u skladu sa uputstvom proizvođača. Ukoliko pritisak često varira, potrebno je proveriti da li postoji curenje ili neki drugi kvar. Potrebno je pregledati i radijatorske ventile, koji regulišu protok vode i temperaturu u prostorijama.

Kada radijator greje samo jednim delom, jedan od mogućih uzroka je vazduh zarobljen u instalacijama, koji ometa normalno kruženje vode. U tom slučaju može biti potrebno odzračivanje radijatora pomoću ventila koji se obično nalazi na njegovom vrhu. Kod stanova sa daljinskim grejanjem, pre bilo kakve intervencije treba proveriti sa upravnikom zgrade ili nadležnom službom ko je odgovoran za instalacije.

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju Foto: Shutterstock

Kod individualnih sistema grejanja važno je proveriti i cirkulacionu pumpu, jer njen neispravan rad može sprečiti ravnomerno zagrevanje radijatora. Ako pumpa ne radi kako treba, topla voda neće pravilno kružiti kroz sistem.

Radijatore nije potrebno skidati i prati svake godine. Prema savetu stručnjaka, unutrašnje pranje obavlja se otprilike na svakih 10 do 15 godina, dok hvatač nečistoće treba očistiti na početku svake grejne sezone.

Održavanje je važno i nakon završetka zime, posebno kod kotlova na pelet i drva, u kojima se nakupljaju nečistoće. Redovno čišćenje pomaže u očuvanju opreme i produžava njen radni vek.

Na početku grejne sezone treba proveriti:

Da li na radijatorima i instalacijama ima curenja ili korozije.

Da li ventili rade pravilno i da li je potrebno odzračivanje.

Da li je pritisak u sistemu odgovarajući.

Da li cirkulaciona pumpa i kotao rade ispravno.

Da li je hvatač nečistoće očišćen.

Ukoliko primetite neuobičajenu buku, česte promene pritiska, curenje ili probleme sa zagrevanjem, najbolje je da pozovete stručnjaka. Pravovremena provera može sprečiti kvarove i obezbediti da grejanje funkcioniše pravilno tokom zime.