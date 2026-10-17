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Vremenske prilike u Srbiji narednih dana donose smenu oblačnosti i sunčanih intervala, uz povremenu slabu kišu i postepeni porast temperature.

Iako će jutra ostati prohladna, prema najavama meteorologa, nema naznaka jačeg zahlađenja do kraja oktobra.

Vreme narednih dana

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu ujutru se po kotlinama i rečnim dolinama mestimično očekuje kratkotrajna magla.

- Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 12 do 17 stepeni - saopštio je RHMZ.

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U nedelju i početkom sledeće sedmice malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

- Od srede 21. oktobra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura oko i malo iznad proseka za ovaj period godine i kretaće se u intervalu od 17 do 23 stepena - navodi RHMZ.

Porast temperature

Ivan Ristić najavio je da će danas biti prohladno i oblačno, uz mogućnost slabih padavina, dok se u nedelju očekuju postepeno razvedravanje i porast temperature.

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- Sledeća nedelja će biti toplija za 5 stepeni, maksimalne temperature kretaće se između 17 i 22 stepena. Jutarnje temperature i dalje ostaju niske, između 5 i 10 stepeni, ponegde i niže - naveo je Ristić za Kurir.

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U sredu i četvrtak stiže naoblačenje.

- Naoblačenje će usloviti kišu u većem delu zemlje. Od petka ponovo sledi stabilizacija, temperature će uglavnom biti između 15 i 20 stepeni. Slično vreme će se zadržati do kraja oktobra, nema uslova za jače nahlađenje, ni za veće padavine - dodao je Ristić.

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