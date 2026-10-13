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Profesor geografije i klimatolog Aleksandar Valjarević izjavio je danas da iako su temperaturni preokreti karakteristični za ovaj mesec, oktobar je i dalje izrazito i neuobičajeno topao u odnosu na oktobar od pre 30 godina, i dodao da će do23. oktobra temperatura biti između 18 i 20 stepeni, nakon čega će doći do blagog zahlađenja sa kišom.

Valjarević je za Tačno istakao da je kiša neophodna jer ukoliko oktobar podbaci sa kišom i bude dovoljno padavina u novembru, biće ekstremno sušna jesen što predstavlja veliki problem za poljoprivredu i druge sfere društva.

Kada je reč o Miholjskom letu, Valjarević je istakao da posle 20. oktobra miholjsko leto prestaje da bude uobičajena pojava, i dodao da se termin "miholjsko leto" koristi od 1922. godine jer se smatralo da jesen može da bude produžetak leta.

- Miholjsko leto ne treba povezivati sa zimom, ako je ovako ekstremno toplo sada onda je mala verovatnoća da imamo sneg u decembru u Beogradu - dodao je on.

Komentarišući to što je RHMZ za oktobar prognozirao temperature iznad proseka ali sa više padavina, Valjarević je rekao da će ovaj oktobar biti za četiri stepena topliji nego inače, dok se padavine očekuju tek nakon 20. oktobra.

jesen miholjsko leto Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Istakao je da će prva polovina novembra biti malo hladnija od oktobra, ali ne hladnija kao nekada, napomenuvši da će sredina novembra biti izrazito topla između 15 i 20 stepeni.

Kako je naveo, najpouzdanije su dnevne i nedeljene prognoze, jer sve prognoze za preko sedam dana ne mogu biti dovoljno pouzdane.

Osvrćući se na svoju izjavu da Srbija gubi prelazna godišnja doba, Valjarević je rekao da su se jesen i proleće skratili za 10 do 15 dana, i dodao da ukoliko se ovakva situacija nastavi za 100 godina će biti produžetak leta u jesen i zimu koja neće biti ni blizu zime kakva treba da bude po našem klimatu.

Istakao je da ukoliko klima Srbije nastavi da se menja ovim tempom, biće neophodna adaptacija, ravnomerno raspoređivanje vode u delovima teritorije gde je nema dovoljno, očuvanje reka, vraćanje šuma na 60 odsto, i dodao da neće smeti da se seku šume na priobalju zato što su one vrlo bitne za filtraciju.