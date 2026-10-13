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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Svilajnac i Centru za socijalni rad uručila ključeve novog vozila.

Ona je istakla dobre prakse koje centar u ovom mestu razvija.

- U Svilajncu su deci i njihovim porodicama besplatno dostupne usluge fizioterapeuta i logopeda, kao i senzorna soba. Ovo je primer dobre prakse koju Centar za socijalni rad uspešno razvija, sa ciljem da deci obezbedi neophodnu podršku u razvoju, a porodicama olakša pristup važnim uslugama.