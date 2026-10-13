"PRED NAMA SU OGROMNA ULAGANJA U ŠKOLE I VRTIĆE" Vučić svratio u selo Izvor, osnovna škola obnovljena (VIDEO)
Nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" obišao je danas, na putu do Zaječara, selo Izvor na istoku Srbije, a posebna tačka na putu bila je škola u tom selu.
Kako je objasnio, poslednji put kada je obilazio taj kraj, ljudi su mu rekli da je škola u veoma lošem stanju.
- Izgleda da sam promašio mesto, jer škola u Izvoru izgleda sasvim pristojno i nedavno je obnovljena - rekao je Vučić obilazeći školu u Izvoru, na kojoj su, kako se vidi na snimku obnovljeni i stolarija i fasada.
- Svratiću i u Lukovo da proverim da li su se primedbe možda odnosile na školu u tom selu. U svakom slučaju, pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije, jer naša deca zaslužuju najbolje uslove za učenje i odrastanje - naveo je Vučić u opisu videa.
On je dodao da se, kada je reč o školama i vrtićima u Srbiji, mora uraditi sve kako više ne bi postojale nikakve liste čakanja.
- Škole i vrtići su treći stub, posle ova dva, vodosnabdevanja i zdravstva. Hoću da u svakom selu škole imaju ovakvu pa i bolju stolariju... Da potegnemo snažno i da krenemo u rešavanje problema koji stoje, i po 70, 50, 40 godina, koji do sada nisu rešavani. Idemo napred! - poručio je Vučić.