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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uključio se uživo na Titkoku iz, kako je prethodno najavio, svog "helikoptera". Vučić se u stvari, uključio iz svog automobila, dok obilazi Srbiju. Vučić je pozvao građane večeras u Zaječar, ali i najavio nove skupove.

- Za Novi Sad se pripremamo, sutra je Šabac, prekosutra, govorim o nešto većim skupovima, Lazarevac. Novi Sad će biti veliki skup, verujem, i biće jedno veliko iznenađenje za Novi Sad.

Neću da vam govorim, ali biće jedno veliko, nadam se, i vrlo pozitivno iznenađenje za ljude, tako da, dobrodošli ste, poručio je Vučić i dodao da pre večerašnjeg skupa u Zaječaru želi da obiđe razne lokacije da vidi da li su na njima počeli radovi i dokle sa sa njima stiglo.

- Mi smo pre nekih 15-20 dana obilazili jedan deo tog dela Srbije, pa ću da vidim da li su negde krenuli radovi ili nisu. Da vidim i te škole koje nismo uradili, u kakvom su stanju, šta je to što još možemo da popravimo, uradimo, napravimo.