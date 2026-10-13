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Pokrov Presvete Bogorodice jedan je od praznika koji vernike podseća na veru, molitvu i zaštitu Majke Božije. Ovaj dan u narodu prate brojni običaji, a jedno pitanje posebno se postavlja kad se približi praznik: da li se na Pokrov posti i kakva se trpeza priprema?

Pokrov Presvete Bogorodice uvek se obeležava istog datuma – 14. oktobra po novom kalendaru. Pokrov ne spada u najveće Bogorodičine praznike kao što su Velika Gospojina, Mala Gospojina, Vavedenje, Sretenje i Blagovesti, ali ga žene u Srbiji veoma poštuju, jer podseća na dan kad je, prema predanju, Bogorodica svojim omoforom zaštitila vernike među kojima je bilo i mnogo žena. Kako je ovaj praznik upisan u crkvenom kalendaru crnim podebljanim slovom, mnogi su u dilemi da li je na Pokrov Presvete Bogorodice obavezan post.

Ove godine praznik "pada" u sredu kad se, po tipiku, obavezno posti – dozvoljena je posna hrana pripremljena na ulju.

Naime, sreda i petak su u pravoslavlju uobičajeni dani posta tokom većeg dela godine. Sreda se vezuje za sećanje na dan kad je Juda izdao Isusa Hrista na Maslinskoj gori, dok je petak dan kad se vernici sećaju njegovog raspeća i stradanja na Golgoti. Zbog toga se i prilikom obeležavanja velikih praznika vodi računa o pravilima posta koja važe za taj dan.

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Važno je, međutim, znati da Pokrov Presvete Bogorodice nije početak posebnog višednevnog posta. Da li će se na praznik postiti i kakva je trpeza dozvoljena zavisi od dana u nedelji i crkvenog kalendara.

Šta simbolizuje Pokrov Presvete Bogorodice?

Praznik je posvećen Presvetoj Bogorodici kao zaštitnici i molitvenoj zastupnici vernika. Prema crkvenom predanju, u 10. veku, tokom noćnog bogosluženja u crkvi Vlaherni u Carigradu, Sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije videli su Bogorodicu kako se moli za narod i simbolično ga zaklanja svojim omoforom.

Zbog ovog događaja Pokrov se vezuje za zaštitu, utehu i nadu. Vernici se na ovaj dan mole za zdravlje svojih najbližih, mir u domu i snagu da lakše prebrode životne teškoće. Takođe, ovaj praznik posebno poštuju žene - kako one koje imaju decu, tako i one koje još nisu dobile potomstvo. Praznik je zato prilika da se, uz poštovanje crkvenog kalendara i običaja, vernici posvete molitvi, porodici i dobrim delima.

Kurir.rs/ Blic žena

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